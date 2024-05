Notre bilan suggestif de VivaTech 2024

La ruche de l'innovation.

La messe est dite et les pèlerins sont venus en nombre : VivaTech, le rendez-vous des passionnés d’innovations, s’est clôturé ce week-end sur un très bon bilan. Comme l’annonçait Bernard Arnault sur la scène des LVMH Innovation Awards jeudi dernier, en apostrophant son “ami” Maurice Lévy, l’édition précédente était déjà un succès avec une participation record (150K visiteurs). Cette 8e édition a-t-elle tenue toutes ses promesses ? On fait le bilan, subjectivement.

Quelques chiffres :

– Plus de 165 000 visiteurs (+10% vs 2023) français et internationaux ;

– mais 1 rendez-vous distanciel avec Elon Musk plutôt qu’en présentiel (vous y avez cru, c’est de la bonne com’) ;

– Plus de 120 pays représentés ;

– 13 500 startups (+20% vs 2023) dans 25 secteurs d’activité ;

– plus de 2 000 investisseurs et fonds d’investissement comme Accel, KKR, Lightspeed, Sequoia Capital, Eurazeo et GV (Google Ventures) ;

– plus de 400 000 relations d’affaires ont été établies via les chaînes numériques ;

– 6,5 millions de téléspectateurs ont visionné VivaTech News, la chaîne de télévision d’information en ligne 24h/24 et 7j/7 ;

– Plus de 2 milliards de personnes touchées sur les réseaux sociaux sur les sujets de l’IA et du développement durable (x2 vs 2023).

À en croire l’affluence dans les allées, les nouvelles technologies créent toujours autant d’émulation. Les nouvelles technologies, ou une en particulier ? En effet, l’intelligence artificielle était partout, de tous les stands, de toutes les conférences, de toutes les sociétés et pays représentées. Chacun y allant de sa pièce dans la machine. Pouvait-il en être autrement, tellement l’IA révolutionne des pans entiers de business et processus ?

Jupiter himself y est allé de sa propre pièce en annonçant vouloir faire de la France un leader de l’IA (espérons que cette volonté trouvera plus de résonance qu’en 2018 ou l’année précédente, alors en déplacement à VivaTech, lorsque Emmanuel Macron voulait faire de la France le leader de “l’hyper-innovation”, la fameuse startup nation…) : 100 000 personnes formées à l’IA par an, un investissement de 400 millions d’euros dans les pôles d’excellence universitaires, et la création d’un fonds pour soutenir les startups du secteur et la tenue d’un sommet international sur l’IA à Paris en 2025.

Comme le concédait Caroline Roullet, directrice marketing de VivaTech, dans une interview accordée à la Réclame en amont de l’événement, l’IA est un sujet incontournable : 40% des exposants déployaient des innovations sur le sujet, notamment à travers un nouvel espace, l’AI Avenue, “cœur bouillonnant de l’événement durant quatre jours”, précise l’organisation.

Une avenue qu’a sans doute arpentée Gilles Guerraz, de la newsletter GÉNÉRATIVE. Dans son billet bilan, une tendance semble avoir retenu son attention dans le domaine de la création audiovisuelle. Des SaaS permettant de simplifier le processus de montage vidéo. “Ces plateformes BtoB visent essentiellement les divisions marketing et communication des grandes entreprises, dont la tendance est d’internaliser la production de “snack content”, ces vidéos courtes rapidement consommables”, analyse-t-il.

Pour notre part, nous avons suivi avec attention les LVMH Innovation Awards récompensant les startups les plus innovantes dans sept domaines (Image & Media For Brand Desirability, Sustainability & Greentech, Immersive Digital Experiences, Omnichannel & Retail, Operations Excellence, Employee Experience, Diversity & Inclusion). Le Grand Prix a été attribué à FancyTech, “une plateforme générant des vidéos grâce à l’Intelligence Artificielle Générative à partir d’une modélisation 3D de produit et d’un brief créatif”. Gageons que le groupe saura lui proposer des collaborations avec les marques de la Maison.

Nous sommes ensuite allés butiner dans le Dream Garden de LVMH ; nous octroyer une vision futuriste du secteur automobile avec le Cybertruck de Tesla présenté en avant-première avant sa tournée européenne ; assister à diverses conférences dont celles organisée par Les Echos-Le Parisien et capter l’humeur environnante en nous laissant surprendre par les dernières inventions en flânant dans les allées de VivaTech.

VivaTech a également renforcé son engagement pour une technologie responsable avec l’Impact Bridge, sponsorisé par EDF, dédié aux initiatives à impact positif. Avec plus de 400 débats, dont plus des deux tiers animés par des intervenants internationaux, VivaTech a abordé des sujets cruciaux tels que l’IA et la technologie durable. Parmi les personnalités présentes figuraient John Kerry, Robin Li (Baidu), Yann LeCun de Meta, Arthur Mensch, le CEO de Mistral AI (la pépite française de l’IA générative, NDLR) et Thierry Breton, le Commissaire européen au marché intérieur (régulation et IA Act).

Rendez-vous l’année prochaine, du 11 au 15 juin 2025.