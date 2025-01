Les meilleurs vœux d’agences 2025

2025 est déjà là, et nous débutons l’année avec notre traditionnel concours des vœux, où nous mettons en lumière la créativité et l’innovation des agences françaises. Communicants, il ne tient qu’à vous de nous épater en nous souhaitant la nouvelle année.

Comme chaque année, vous avez la possibilité de voter pour vos vœux favoris via nos réseaux sociaux. Participez et aidez votre agence préférée à remporter le Grand Prix du Public en interagissant avec leur publication de vœux sur notre page Linkedin. L’agence qui recevra le plus d’engagements (j’aime, commentaires, partages) d’ici le 9 février à 10h recevra le Grand Prix du Public 2024 !

Cet article sera mis à jour jusqu’au 1ᵉʳ février.

Fanfare – La liste non exhaustive des solutions idiotes à nos problèmes absurdes

Notre quotidien est rempli de petits soucis et inconvénients souvent idiots, mais qui peuvent tout de même nous importuner. Face à ceux-ci, Fanfare nous propose toute une ribambelle de solutions, et même les outils pour les réaliser, concentrés dans un livret qui pourrait bien s’avérer nécessaire pour une année réussie.

Publicis Groupe – Snoop Dogg

L’année 2024 a été marquée par les Jeux Olympiques de Paris, pendant lesquels le rappeur Snoop Dogg a joué un rôle important. Quoi de plus logique donc que de demander à ce rappeur iconique de nous souhaiter une année 2025 tout autant riche en émotion ? Il est évidemment accompagné d’Arthur Sadoun, la star des souhaits de Publicis de l’année dernière. Petit bonus : les pas de danse de Maurice Lévy. Quel flow !

Serviceplan Groupe France

On ne vous apprendra rien si on vous dit que malgré les grands évènements positifs de l’année passée, celle-ci est très loin d’avoir été placée sous le signe des bonnes nouvelles et de l’optimisme… et que 2025 a beau commencer sur des meilleures bases, tout n’est pas tout rose non plus. Pour garder espoir, Serviceplan nous propose donc 25 chiffres qui ont de quoi nous mettre un peu de baume au cœur.

So bang – So Banger Records

En « langage jeune », un banger est, concrètement, quelque chose d’extraordinaire. Ce terme est d’abord utilisé pour décrire des musiques, et c’est ce sens qu’a choisi d’exploiter l’agence So Bang pour nous souhaiter une bonne année 2025… en musique !

Glory Paris – La seconde main solidaire

Une nouvelle année qui s’annonce heureuse pour certain peut devenir – ou rester – tragique pour d’autres. L’agence Glory Paris fait donc le choix d’orienter ses souhaits pour soutenir la cause des femmes victimes de violences, tout en utilisant la seconde main, une pratique à l’origine ancrée dans l’écologie et l’économie. De quoi commencer l’année sous le signe de l’entraide.

Sweet punk – Sauce qui peut

Peut-être connaissez-vous l’émission Hot Ones, basée sur des sauces les plus piquantes les unes que les autres et le challenge d’aller le plus loin possible. Cette année, cette émission semble avoir eu un succès particulier, probablement grâce à la variété d’invités qui y ont défilé. D’où la sauce “Sweet Punch” exclusive créée par l’agence, de quoi faire Hot Ones à la maison. Et pour tenter de la remporter, n’hésitez pas à jouer en ligne au mini-jeu inventé par l’agence.

Agence Initiale – Le plan séquence

Un petit fou rire pour bien démarrer l’année, ça vous tente ? Visiblement, chez Agence Initiale, ils ont dit oui… et on ne peut que les remercier. Ce film séquence fait maison est bien le signe qu’un peu de chaos, parfois, ne fait pas de mal.

Spintank – Brick the Shift

Qui parmi vous a réussi à garder son âme d’enfant ? Pour ces derniers et ceux qui aimeraient la retrouver, Spintank vous invite à construire… ce que vous voudrez, tant qu’il s’agit d’un monde plus durable. À partir de briques de Lego de seconde main, il ne tient qu’à vous de faire parler votre créativité.

Novembre – Feux Mille Fingt Finq

L’année 2024 a été plutôt chaude par bien des aspects, et en ce début 2025, on ne peut qu’espérer que moins de crises animeront celle-ci. Tout comme Sweet Punk, Novembre a choisi de créer une sauce piquante aux couleurs de l’agence, mais sans l’accompagner d’un mini-jeu cette fois. À la place, une vidéo aux aspects de Hot Ones, avec un Q&A un peu piquant.

Mediaposte – La carte de vieux

Chez Mediaposte, hors de question de communiquer d’une manière qui gâche des ressources. Pour suivre cette politique 0 gaspi, l’agence a choisi d’utiliser les kakémonos qui répondaient à son ancienne charte graphique pour créer un porte-carte… de vœux. Fait à partir de vieux.

Datagif – Les GIFS

Pour une agence qui s’appelle Datagif, on s’attendrait à ce qu’elle soit la plus au courant des nouveaux Gifs et qu’elle en créée elle même, non ? Pourtant, jusqu’ici, l’agence n’en utilisait jamais. La nouvelle année était l’opportunité parfaite pour inverser la tendance. Découvrez tous les Gifs de cette année sur le site de Datagif.

We Are Com – Le Bingo des communicants 2025

Chaque année, We are Com y va de son Bingo de la communication. Cette année ne fait pas exception, et celui-ci a bien évidemment pris en compte les grands thèmes venus et à venir. Alors, quelles cases remplirez-vous en premier ?

LMWR – La carte de Voeu

Avec le télétravail, qui s’est démocratisé très généralement, beaucoup pensent qu’il est globalement possible de travailler de n’importe où. Pour leur donner raison, LMWR vous présente ses nouveaux bureaux : ceux-ci sont à Voeu, une commune de Paudy, et au milieu… d’un champ. Ah, construire un bâtiment ? C’est un peu surfait, non ?

Agence Apollon : Meilleurs Dieux 2025

Pour commencer l’année, vous aurez avant tout besoin d’un calendrier. Difficile de noter les évènements à venir sans cela, non ? Et quand vous vous appelez Apollon, la mythologie grecque, ça vous connaît. Conjuguez les deux, et vous voilà avec le calendrier des Dieux 2025. Pensé comme une parodie des calendriers parfois un peu dénudés, celui-ci vous permettra de commencer l’année sous le signe… des Dieux. Et Dieu sait que nous pourrions bien en avoir besoin.

Publicis LMA – Adieu le BtoB

Imaginer un monde sans BtoB, c’est le challenge que s’est lancé Publicis LMA… mais sans succès. Parce qu’un monde sans BtoB, cela n’existe pas… et une année 2025 sans, ce n’est pas possible non plus.

Big Success – Bad Cop

Imaginez si avant de pouvoir souhaiter une bonne année à vos clients, vous deviez prouver que vous êtes capables de leur promettre ? Un monde dystopique, imaginé et mis en image par l’agence Big Success. Plus qu’à espérer que cette vidéo ne représente jamais la réalité.

Orès group – One coral at a time

L’adoption responsable, c’est possible de la faire sur un coup de tête… par exemple, en adoptant un corail avec Orès group. De quoi commencer l’année avec une bonne action, pour la 2ᵉ fois si vous l’avez déjà fait en 2024.

Helmut x Thomas Lélu

L’agent Helmut fait appel à l’artiste Thomas Lélu, qui a explosé sur les réseaux sociaux l’année dernière, pour cette collection (sweat + sac) optimiste pour commencer 2025 sur de bonnes bases.