Publicis lance Leo, sa “constellation” réunissant Leo Burnett et Publicis Worldwide

Une nouvelle ère créative sous le signe du Power of One.

Publicis Groupe démarre l’année en trombe avec le lancement de Leo, une constellation créative inédite qui réunit les forces des réseaux Publicis Worldwide et Leo Burnett. Cette initiative ambitieuse vise à accompagner les plus grandes marques internationales dans une ère marquée par l’intelligence artificielle et des attentes croissantes en matière de personnalisation et de transformation créative.

Leo combine les expertises de deux réseaux complémentaires : Leo Burnett, reconnu pour sa philosophie centrée sur l’humain (Humankind), et Publicis Worldwide, spécialiste des idées de marque transformatives. Cette fusion incarne le concept « Power of One », offrant aux marques des contenus personnalisés et des expériences connectées. Avec 15 000 talents répartis dans 90 pays, Leo représente un collectif international impressionnant. Ce rapprochement réunit les 8 000 membres de Leo Burnett et les 7 000 forces vives de Publicis Worldwide, cumulant 8 nominations « Agency of the Year » et plus de 400 prix créatifs, dont de nombreux Cannes Lions.

À la tête de cette nouvelle entité, Agathe Bousquet et Marco Venturelli, co-présidents de Publicis Conseil, l’agence la plus primée au monde lors des Cannes Lions 2024, prennent les commandes. Ils sont accompagnés de Gareth Goodall, Chief Strategy Officer de Publicis Creative US, pour piloter la communauté créative et garantir une culture d’excellence à l’échelle mondiale.

Leo vient enrichir l’offre créative de Publicis Groupe, déjà constituée de Saatchi & Saatchi, LePub, BBH, ainsi que des hotshops Fallon et The Community. Elle s’intègre également au collectif créatif Le Truc, renforçant ainsi la position de Publicis comme un leader mondial de la créativité et de l’innovation.

Agathe Bousquet, co-présidente de Leo et présidente de Publicis France, a annoncé : « La constellation Leo a comme ambition d’apporter à nos clients le plus haut niveau d’excellence créative à l’ère de l’IA, de donner à nos talents les meilleurs outils pour y contribuer, mais aussi d’attirer les meilleurs esprits créatifs du marché. Pour y parvenir, nous allons nous appuyer sur les équipes de direction dans chaque pays, ainsi que sur notre modèle unique du Power of One. »

Marco Venturelli, co-président en charge de la création de Leo, CCO de Publicis France et CEO de Publicis Conseil a déclaré : « Nous n’avons jamais eu autant d’outils pour comprendre les gens et nous connecter avec eux. Mais la créativité est, et restera toujours, une démarche humaine et spontanée. Leo fonctionnera comme une vraie communauté de talents créatifs et stratégiques, travaillant ensemble pour créer des idées de taille mondiale de manière plus humaine. »

Carla Serrano, Global CSO Publicis Groupe a précisé : « Avec la création de Leo, nous renforçons notre stratégie de marques fortes et créatives, connectées à l’unique écosystème de data, de médias et de technologies du secteur. Au sein de Publicis Groupe, marque globale du groupe sous laquelle nous nous rallions tous, nous accélérons le modèle Power of One, transformant deux réseaux en une seule constellation. »

Arthur Sadoun, CEO de Publicis Groupe a ajouté : « J’ai eu l’honneur de diriger Publicis Worldwide et Leo Burnett. C’était il y a dix ans, et depuis, de grandes enseignes de la publicité ont disparu chez nos concurrents. De son côté, Publicis est devenu plus que jamais un réseau de marques créatives, unies et connectées. Je crois sincèrement au pouvoir de la créativité : il faut de grandes idées issues de grands talents créatifs nourris par une culture d’agence forte pour avoir un impact sur le business de nos clients. En faisant se rencontrer l’esprit et le talent de ces deux communautés créatives, Leo sera plus grand, plus fort et plus performant que jamais. »