Publicis lance une IA pour détecter le greenwashing

Quand la technologie rend service à la planète.

De nos jours, deux sujets principaux sont sur toutes les bouches et au cœur de nombreux débats : l’écologie et l’intelligence artificielle. Eh bien, pourquoi pas combiner les deux en utilisant l’IA au service de l’impact environnemental ? C’est l’idée de Publicis qui lance une toute nouvelle IA anti greenwashing.

Pratique répandue dans l’univers du marketing et de la publicité, le greenwashing est une méthode de communication qui utilise l’argument de l’écologie à tort et à travers pour se donner une image verte. Un procédé qui est effectivement trompeur et qui veut être évité à tout prix par Publicis.

Dans la continuité de son programme “No impact to Big Impact”, qui a pour objectif d’amener une transition écologique dans la communication, l’agence de publicité crée une intelligence artificielle avec un double objectif. Celle-ci permettra de gagner du temps pour identifier et auto-évaluer les projets en amont de l’avis donné par l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité) et, par la même occasion, de donner une expertise aux équipes sur la régulation.

Une première version est déjà utilisée en mai 2024, avant une seconde qui viendra en 2025 et comportera une extension sur la directive européenne Green Claims qui détermine des normes écologiques à respecter pour les entreprises.