Kit Kat rappelle l’importance de la ponctuation dans la publicité

Ainsi que des pauses.

Selon toute vraisemblance, il a déjà dû vous arriver de lire un texte présentant des erreurs de ponctuation. Si c’est le cas, vous savez à quel point il est parfois difficile de comprendre le sens voulu de la phrase fautive, tellement certaines pauses dans celle-ci sont nécessaires pour ne pas en changer le sens entièrement. Kit Kat, dont la signature est l’inusable « Take a break, have a Kit Kat », a pris avantage de ce fait pour allier humour et sens dans une campagne réalisée par Publicis Dubaï.

La logique est très simple : les pauses (ponctuation) sont nécessaires. Bien que compréhensibles par habitude et sens commun, les phrases de la campagne ont le potentiel de nous arrêter sur nos pas le temps de comprendre leur véritable signification… et de faire rire une fois l’erreur identifiée.

Professionnels, souvenez-vous en : peu importe combien de temps vous pouvez effectivement tenir sans en faire, les pauses restent nécessaires à une grande majorité des choses de la vie… dont votre travail. Une morale d’une grande simplicité, à retrouver dans les métros et les rues de Dubaï.