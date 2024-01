Fais une pause, ensuite rédige moi cet article.

Saviez-vous que les pauses au travail sont bénéfiques ? Et bien oui, faire des pauses dans la journée vous ressource et vous aide à augmenter votre productivité. Visiblement, nous ne sommes pas les seuls à être dans ce cas-là… l’IA aussi !

Le co-fondateur de l’agence Courage s’est inspiré d’une étude Google DeepMind analysant les capacités de l’intelligence artificielle, lui proposant ou non une pause avant de répondre à la question. Par exemple : fait une pause, ensuite résume-moi le livre À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. L’IA va donner une réponse plus complète et approfondie lorsque vous lui proposez de faire une pause avant de répondre à la question.

C’est ce que l’agence Courage, pour KitKat a voulu démontrer dans cette nouvelle campagne vidéo. Depuis des années, la marque de biscuits signe ses prises de parole avec le célèbre slogan « Have a break, have a KitKat ». Cette fois-ci, pour promouvoir cette phrase emblématique, ils se sont servis de l’étude Google DeepMind pour inciter à prendre un petit temps d’arrêt – même l’IA est meilleure en faisant des pauses. Mais au fond, fait-elle réellement une pause ? Ou la demande d’en faire une l’aide-t-elle à produire un contenu ensuite plus pertinent ? Nous parions sur le second scénario.