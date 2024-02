Tendances : Pinterest dévoile la palette de couleurs de 2024

5 couleurs pour les gouverner tous.

Lorsque nous cherchons de l’inspiration, pour des idées de tenues, de décorations d’intérieur, de bonnes recettes, de destinations de voyage, et même de création de logos, de campagnes et d’affiches, nous nous renseignons sur Pinterest. Plus récemment est né le « Vision Board », une manière de se projeter sur l’année à venir en réalisant un tableau de nos souhaits d’accomplissements – une manière créative de réfléchir à son avenir – nous consultons régulièrement Pinterest pour s’inspirer de ses idées plus tendances les unes que les autres. Grâce à ses informations de recherches, et d’inspirations des consommateurs, la plateforme réalise chaque année, un guide des tendances et couleurs à venir. Grâce à son rapport, la plateforme connaît, pour la 4ᵉ année consécutive, un taux de réalisation de 80%.

Pour élaborer cette palette de couleurs, l’équipe créative de Pinterest, la House of Creative, a scruté les données du rapport Pinterest Predicts et les a associées à une analyse approfondie des tendances culturelles actuelles. Après une analyse des tendances émergentes et des comportements des utilisateurs, cette palette de couleurs 2024 promet d’être une source d’inspiration pour les créateurs, les designers et les marques désirant rester à la pointe des tendances.

Les cinq couleurs phares de l’année 2024 :

Desert orange

Des recherches comme “Esthétique tenue de jazz” (+180%), “Mariage groovy” (+170%) et “Matériel de randonnée” (+110%) ont donné naissance à cette nuance riche, lumineuse et chaleureuse, apportant une touche d’énergie et de vitalité à la vie quotidienne.

Gummy Pink

Des recherches comme “Tenue avec nœud” (+190%), “Cuisine excentrique” (+160%) et “Tacos de cheeseburger” (+255%) – une dernière recherche qui ne donne pas très faim – ont donné cette teinte délicate, douce et réconfortante, à mi-chemin entre le rose poudré et le blush.

Aqua Blue

Des recherches comme “Coupe de cheveux méduse” (+615%), “Ongles bleus originaux” (+260%) et “Nail art métallique” (+295%) évoquent la fraicheur de l’océan, apportant de la douceur et de la tranquillité de la mer.

Moss Green

Des recherches comme “Déco tropical chic” (+110%), “Idées de thèmes pour aquarium” (+410%) et “Sac de badminton” (+105%) renvoient à une teinte entre l’olive et le vert citron, faisant référence à la nature et à la fraîcheur de la forêt.

Mocha Brown

Des recherches comme “Idées de literie western” +310%) et “Esthétique comptoir de café” (+1125%), inspiré des tasses de café évoque la chaleur de l’automne et l’élégance.