Pinterest prédit ses grandes tendances pour 2024

Pour être à la page avant que la page n’y soit.

Pinterest dévoile son rapport annuel de tendances, Pinterest Predicts, qui offre un aperçu précoce des tendances de consommation pour 2024. Ce rapport repose sur des données provenant de plus de 480 millions d’utilisateurs dans le monde qui utilisent Pinterest pour organiser et découvrir de nouvelles idées créatives. Avec un taux de réalisation de 80 % pour la quatrième année consécutive, Pinterest Predicts représente une source fiable d’anticipation pour les décideurs.

Les 23 tendances pour 2024 couvrent divers domaines tels que la mode, la beauté, la décoration intérieure, le divertissement, les voyages et la parentalité. Pinterest étend également son influence en permettant aux consommateurs d’acheter les futures tendances via sa boutique en ligne, Pinterest Predicts Shop, et en ouvrant sa première boutique éphémère à New York.

Voici les tendances à venir de 2024 :

Papi Cool

La streetwear vintage.

Tentacule ère

La méduse déploie ses tentacules.

Kitsch(enette)

Out : cuisines de campagne traditionnelles. In : cuisines kitsch.

Déco-féiné

La déco café devient votre nouveau moyen d’espresso (pardon).

La mode XXL

En 2024, la Gen Z et les Millenials seront gonflés comme jamais.

Klein d’œil

Mettez le bleu de chauffe en hommage aux années 60.

Nœud nœud

La Gen Z et les Millennials se mettent au (ru)ban de la mode pour porter cette nouvelle tendance.

Raquette organisée

À votre service ! Le badminton reprend de la hauteur.

Noces à facettes

Sortez les pattes d’éléphant et les boules à facettes.

Recycle-âge

Pour que l‘environnement se pare de ses plus beaux atours.

Le Saint-Gra(s)al

La malbouffe prend le contrôle de nos assiettes.

Sous les spotlights des tropiques

L’envie de vacances s’immisce partout…

Pot à peau

Après les soins du visage, on chouchoute tout son corps en 2024.

Au lit days

Moins d’activités pour plus de détente : bienvenue dans le mode vacances.

Confidence pour confidence

La phrase “il fait beau, tu ne trouves pas ?” a intérêt à quitter votre vocabulaire.

Fête des gosses

Les parents célèbrent les petites victoires de leurs tout-petits.

Western gothique

Le style américain vintage se pare de couleurs sombres. Ça ne vous fait pas penser à la Mojo Dojo Casa de Ken, vous ?

Oh Dja Jazz

L’électro dans le rétro et le jazz dans le viseur.

Aquatecture

Fini le bocal à poisson rouge classique.

Combattre le stress

En 2024, on lève le poing contre le stress.

Argent content

En 2024, la Gen Z et les Millenials auront le don de personnaliser cartes et tirelires pour les rendre mignonnes à souhait.

Kit 4×4

2024 sera placée sous le signe de l’aventure.

Heavy Métal

L’argent et le chrome sont toujours la tendance.

Annonceurs et publicitaires, à vous de jouer pour tourner ces tendances en votre faveur !