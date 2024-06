Pinterest vous plonge dans le Pays des Merveilles

De l’autre côté de l’écran.

Il était une fois, une jeune fille qui courrait après un lapin en retard. En le poursuivant, elle tomba malencontreusement dans son terrier et découvrit une contrée magique et merveilleuse. Cette histoire vous rappelle sans doute quelque chose puisque c’est celle d’Alice au Pays des Merveilles.

Pour les amateurs de décoration et de créativité, Pinterest est un peu comme le Pays des Merveilles.

Une infinité de propositions, d’idées, d’esthétiques, de styles, de designs, et bien plus encore. C’est le message qu’a souhaité passer le réseau social dans sa dernière campagne

Pourquoi un corbeau ressemble à un bureau ? C’est une très bonne question, vous pourriez peut-être trouver la réponse sur Pinterest. En effet, dans sa série de films publicitaires appelés “It’s possible.”, la source de vos inspirations nous dévoile l’infinité de ses possibilités.

Grâce à une direction artistique particulièrement esthétique, Pinterest nous fait découvrir des mondes magiques et merveilleux où tout devient possible. Des chats géants avec des chapeaux ou un terrier immense de lapin, il y a de quoi perdre la tête. Attention à ne pas laisser le temps passer et être en retard pour l’heure du thé.