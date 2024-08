Adieu Discord ! Midjourney a enfin une interface web pour tous

Il ne tiens plus qu’à vous d’en profiter.

Communicants et créatifs, si Midjourney vous fait de l’œil depuis ses débuts, mais que l’utilisation de Discord vous est étrangère, vous serez sûrement plus que satisfaits d’apprendre que l’IA génératrice d’images est maintenant disponible sur le web, après de longs mois de demandes dans ce sens de la part des utilisateurs. Gare à vous, cependant, car l’essai gratuit de cette nouvelle fonctionnalité ne durera certainement pas pour toujours. Il ne tient qu’à vous de saisir cette occasion.

Cette fonctionnalité, annoncée le 21 août, vous permettra de générer quelques images, a priori aux alentours de 5, avant de devoir souscrire à un abonnement payant. Un chiffre limité, mais qui vous permettra probablement de déterminer si cette IA vous sera utile au long terme ou non. Quant à ces abonnements, leur prix variera de 8 à 120 dollars.

The Midjourney web experience is now open to everyone. We're also temporarily turning on free trials to let you check it out. Have fun! pic.twitter.com/rcmP0UD8PV