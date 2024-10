Midjourney dévoile son nouvel éditeur IA d’images

Tremble Photoshop !

Midjourney évolue et se dote d’un éditeur d’images avancé, ouvert aux photos et visuels importés par les utilisateurs, dans une démarche visant à rivaliser avec des outils similaires d’Adobe. Après avoir introduit des options d’édition interne, la plateforme permet désormais de modifier des images non générées par l’IA Midjourney. Une première pour cette IA générative, qui ambitionne d’étendre l’usage de ses algorithmes au-delà de la simple création d’images.

Depuis le 23 octobre 2024, l’éditeur expérimental de Midjourney permet aux utilisateurs de télécharger leurs propres images, offrant des options proches de celles d’Adobe Firefly dans Photoshop. La plateforme intègre des outils de retouche via prompts textuels : il suffit de sélectionner une zone de l’image, puis d’indiquer la modification souhaitée pour ajouter ou supprimer des éléments. Par exemple, Midjourney illustre cette fonctionnalité en transformant la photo d’un chien en y ajoutant un chapeau ou un pull festif, et en modifiant l’atmosphère visuelle de l’image. Les utilisateurs peuvent aussi ajuster le cadrage et l’ambiance d’une photo, ou agrandir ses dimensions avec une continuité stylistique.

L’outil de retexturing permet également de modifier des aspects comme l’éclairage, les matériaux et textures d’une image, tout en conservant sa structure. Grâce à l’analyse IA de Midjourney, une photo de salon moderne peut être réimaginée en salon futuriste, ou des modèles 3D sans texture peuvent être enrichis. Le retexturing se révèle particulièrement adapté aux dessins et aux objets 3D simplifiés. S’agit-il d’une opportunité ou d’une menace pour les artistes et les créatifs ?

Actuellement, l’éditeur d’images externes de Midjourney est en accès limité, accessible uniquement aux abonnés remplissant l’un des critères suivants : souscription annuelle, ancienneté d’abonnement de 12 mois (continus ou non) ou création de plus de 10 000 images sur la plateforme. En plus de ces restrictions, Midjourney a mis en place une modération, avec des outils de surveillance automatisés et humains, pour garantir un usage conforme de ses nouvelles fonctionnalités.

Avec cet éditeur, Midjourney étend progressivement l’accès aux capacités d’édition IA de son générateur, un pas de plus vers la transformation de la plateforme en véritable suite d’outils créatifs pour ses abonnés… à l’image d’Adobe Creative Cloud. Même si la route est encore longue pour que « MJ » soit en concurrence frontale avec Adobe. La vidéo devant prochainement débarquer sur la plateforme.

Certains créatifs ont déjà testé cette fonctionnalité et en ont partagé les résultats sur les réseaux, et le moins qu’on puisse dire, c’est que cela nous met efficacement dans l’ambiance des fêtes !

