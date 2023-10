Les créateurs sans réseau à nouveau soutenus par Ogilvy Paris, Les Déterminés et Instagram

La méritocratie est de retour !

Ogilvy Paris annonce le lancement de la 3ᵉ édition de son concours « Hors Circuit« , en partenariat avec Instagram et l’association Les Déterminés. Ouvert à toute la France, ce concours vise à offrir un tremplin aux artistes et créateurs qui ne bénéficient pas d’un réseau pour concrétiser leurs projets créatifs.

Le secteur de la communication en France semble souffrir d’un déséquilibre dans la représentation sociale de ses acteurs. Et parce que dans un monde si créatif, la diversité est une nécessité (en plus d’être une question d’éthique), en 2021, les collaborateurs du comité Diversité, Équité & Inclusion d’Ogilvy Paris ont imaginé Hors Circuit. Cette initiative a pour mission de faire émerger les talents artistiques qui n’ont pas pu le faire jusqu’ici, afin de donner une chance à ces esprits pour qui l’école n’a pas fonctionné, pour une raison ou une autre.

Pour participer, il suffit de présenter son projet artistique via un Reel sur Instagram et de soumettre sa candidature avant le 30 novembre sur la plateforme du site Hors Circuit. Le ou la lauréat(e) sera accompagné(e) jusqu’à la réalisation de son projet créatif. L’année précédente, c’est Eugène Bolengu, danseur, scénariste et réalisateur, qui avait remporté le concours, et son court métrage est actuellement en cours de production avec H&O, la production interne d’Ogilvy Paris.

Matthieu Elkaim, président d’Ogilvy Paris, Moussa Camara, fondateur de Les Déterminés et Chloé Réauté, head of communication d’Instagram, s’accordent tous pour se réjouir de cette collaboration.

Les 10 jurés du concours

Conditions de participation