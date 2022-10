Jeunes talents sans réseau : ce concours d’Ogilvy veut vous révéler

Hors Circuit est de retour avec une ambition nationale.

Pour la deuxième année consécutive, le concours d’Ogilvy Paris Hors-Circuit – qui vise à encourager la diversité dans le secteur de la communication – revient avec Nouvelle Cour et un nouveau partenaire : l’association Les Déterminés. Contrairement à l’année dernière, le concours n’est pas uniquement réservé aux résidents d’Île-de-France, mais est ouvert à toutes les régions de l’Hexagone. De cette manière, Ogilvy offre l’opportunité à beaucoup plus de Français d’intégrer un secteur très restreint, la communication, du moins, si l’on a pas fait l’école ou LE diplôme réputé. En revanche pour candidater, vous devez respecter les conditions suivantes :

– Être un.e artiste, créatif, réalisateur, illustrateur, photographe, motion designer, podcaster…

– Être hors-circuit (exemples : moins de 3 projets rémunérés, sans agent, sans agence, sans réseau, sans collaboration avec une marque, jamais exposé…)

– Avoir entre 18 et 35 ans et résider en France.

Le gagnant sera conseillé et accompagné dans la réalisation de son projet, ce qui est une nouveauté de cette édition 2022.

L’ouverture du concours a commencé aujourd’hui, et se termine le 18 novembre 2022. Le jury de professionnels de la communication, d’artistes et d’entrepreneurs engagés sélectionnera ensuite le gagnant le 1er décembre 2022 « sur les critères de la pertinence du projet et de l’idée créative ». Le ou la gagnant.e sera annoncé.e le 15 décembre 2022.

Pour l’occasion, Ogilvy a dévoilé cette année encore une série de prints annonçant le retour du concours, avec la même direction artistique et dynamique d’accroches pour attirer le regard des jeunes sans contacts ni réseau.

« Pour cette seconde édition, nous avons voulu faire un peu évoluer le concours, en l’ouvrant d’abord à toute la France et en offrant au gagnant ou à la gagnante la possibilité de réaliser son projet artistique, quel qu’il soit (clip, photos, podcast, etc). L’objectif est d’accompagner un projet personnel et de laisser l’artiste exprimer pleinement son univers pour ensuite l’aider à se faire remarquer. » explique Matthieu Elkaim, Président d’Ogilvy Paris.

Si vous voulez sortir du hors circuit, c’est juste ici !