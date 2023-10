Tendances, créativité et martech : la Réclame lance 3 nouvelles newsletters

Abonnez-vous !

Depuis sa création en 2012, la Réclame a toujours été porté par trois piliers éditoriaux : la créativité, les tendances et la technologie. Le tout au service du marketing et de la communication des marques.

Aujourd’hui, la Réclame inaugure trois nouvelles newsletters pour répondre aux besoins des professionnels de ce secteur qui ne cesse de renouveler ses expertises :

La Réclame .trends

Chaque lundi, un concentré des tendances qui animent la communication et le marketing. La RSE, l’IA, l’évolution des médias, l’influence ainsi que des études et autres insights pour faire le point sur les nouveaux usages, en France ou à l’international.

La Réclame .marques&tech

Un mardi sur deux, la newsletter qui fait se rencontrer le marketing et la technologie. Des portraits de marketers qui réinventent leur métier grâce au digital, des cas marketing décisifs, des débats théoriques, ainsi que des focus sur les dernières innovations de solutions martech.

La Réclame .creative

Chaque jeudi, la newsletter de la création dans la communication. Décryptage des campagnes les plus inspirées, débats autour de créations internationales ou encore des annonceurs qui dévoilent les coulisses de leur communication créative.

Nouveaux formats, nouvelles ambitions

Chacune de ces newsletters est portée par un éditorial. Vous y trouverez également quelques bonus exclusifs, avec des contenus que vous ne trouverez pas sur le site. Ces newsletters seront ainsi plus incarnées, pour plus de proximité entre les lecteurs et la rédaction.

Ces trois newsletters pour autant de verticales vont structurer notre offre de contenus, la faire évoluer sensiblement. Nous entamons ainsi un nouveau cycle pour mieux inspirer, accompagner et surprendre les professionnels de la com’ et du marketing.

