Nike rachète RTFKT, un studio de création d’objets virtuels NFT

Et progresse toujours plus dans le metaverse.

Le metaverse suscite aujourd’hui toutes les convoitises de la part des entreprises et des marques. Nike fait partie de celles qui ont tôt fait d’entrer et de trouver leur place dans ce nouveau monde virtuel. Il y a un mois, l’entreprise américaine se lançait dans le metaverse avec NIKELAND sur Roblox. Aujourd’hui, elle continue dans sa lancée et annonce le rachat de la marque de baskets et autres objets virtuels RTFKT (prononcer artefact).

Créé en 2020, aux prémices de l’ère Covid, ce studio est une véritable prouesse en matière d’avancée technologique. En mars dernier, l’entreprise lançait déjà une série limitée de sneakers NFT en collaboration avec Atari que les potentiels acheteurs pouvaient essayer grâce à un Snapcode.

« Cette acquisition est une autre étape qui accélère la transformation numérique de Nike et nous permet de servir les athlètes et les créateurs à l’intersection du sport, de la créativité, du jeu et de la culture. (…) Notre plan est d’investir dans la marque RTFKT, de servir et de développer leur communauté innovante et créative et d’étendre l’empreinte et les capacités numériques de Nike », a déclaré John Donahoe, président et CEO de NIKE, Inc.

Une collaboration donnant donnant pour les deux sociétés : RTFKT peut continuer à faire évoluer sa marque avec les ressources et les talents de Nike, quant au swoosh il peut poursuivre son expansion et s’affirmer toujours plus dans le metaverse.

Les NTFs sont une tendance émergente dans l’art en général. Chez les marques de luxe, la tendance a explosé depuis la pandémie (Givenchy Beauty, Dolce & Gabbana, Gucci…), elles repoussent les limites de la mode virtuelle et dessinent l’avenir d’un monde toujours plus en proie aux pointures technologiques. Ils permettent aux marques de maintenir un lien avec leur communauté, comme GEMO a su le faire pendant le confinement en présentant sa nouvelle collection sur Animal Crossing. Nike, tout comme Balenciaga avec Fortnite, va pouvoir redéfinir les frontières du physique et du numérique pour toujours mieux servir sa communauté.

“Il s’agit d’une opportunité unique de développer la marque RTFKT et nous sommes ravis de bénéficier de la force et de l’expertise fondamentales de Nike pour créer les communautés que nous aimons”, conclut le français Benoit Pagotto, l’un des co-fondateurs de RTFKT. “Nike est la seule marque au monde qui partage la passion profonde que nous avons tous pour l’innovation, la créativité et la communauté, et nous sommes ravis de développer notre marque qui a été entièrement formée dans le métavers.”