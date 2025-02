Nike et Kim Kardashian lancent NikeSKIMS, une marque de fitness pour femmes

Sport, style et influence.

Quand le leader mondial du sport s’associe à la marque de Kim Kardashian, cela donne NikeSKIMS, une nouvelle ligne de vêtements de sport conçue pour les femmes.

Nike et Skims ont officialisé leur collaboration dans un communiqué annonçant une gamme étendue de vêtements, chaussures et accessoires, pensée pour allier performance et design inclusif. « Ce partenariat est l’aboutissement de cette vision commune, qui permet de proposer des produits méticuleusement conçus pour s’adapter à tous les corps », a déclaré Kim Kardashian, cofondatrice de Skims. La première collection est attendue au printemps aux États-Unis avant un déploiement mondial en 2026.

Avec cette alliance, Kim Kardashian poursuit son ascension dans l’univers du sport. Après avoir fait de Skims le partenaire officiel de la NBA, de la WNBA et de la fédération USA Basketball, la marque ambitionne désormais de s’imposer dans le fitness. Nike, de son côté, renforce son engagement envers les athlètes féminines, une stratégie visible dès le dernier Super Bowl, où la marque a mis en avant des figures du sport féminin comme Caitlin Clark, Sha’Carri Richardson et Jordan Chiles.

Le concept de NikeSKIMS ? Une marque qui « invite plus d’athlètes et de femmes dans le monde du sport et du mouvement », avec des produits conçus pour s’adapter à toutes les morphologies. Une ambition qui s’aligne avec la volonté de Nike de réinventer l’expérience des vêtements de sport pour les femmes sous la houlette de son nouveau CEO, Elliott Hill.

En quelques années, Skims a su dépasser son image de marque de lingerie gainante pour devenir un acteur du prêt-à-porter, du loungewear et du sportswear. Entre collaborations stratégiques et coups marketing, Kim Kardashian impose son label comme un incontournable du marché.

Avec Nike à ses côtés, la marque pourrait bien devenir une référence du sportswear féminin. Une chose est sûre : l’influence de Skims ne cesse de grandir, et cette alliance avec le géant du sport ne fera que renforcer son impact culturel et commercial.