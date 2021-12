Des sapins NFT pour un Noël éco-friendly ?

Tous les NFT ne sont donc pas polluants.

Nous sommes en plein dans la période de Noël, ses préparatifs et tout l’univers magique qu’il suscite. D’ailleurs, on se demande bien ce que serait un bon Noël sans un bon vieux sapin. Mais cette pièce maîtresse qui embaume toutes les maisons chaque fin d’année n’est malheureusement pas écologique, elle devient même de plus en plus controversée, et ce pour deux raisons : détruire un vrai arbre est considéré comme peu respectueux de l’environnement, mais les arbres en plastique le sont tout autant, en plus des déchets d’emballage qui les accompagnent.

Chaque année aux Pays-Bas, environ 2,5 millions d’arbres sont vendus au moment de Noël, ce qui veut dire également que ces millions d’arbres sont jetés à peine quelques semaines plus tard. Pour cesser ce massacre et cette pollution annuelle, l’agence néerlandaise And Now This a trouvé une manière de rendre cette tradition écologique, en créant des NFTrees : 2 700 sapins de Noël numériques qui pourront être réutilisés année après année et perdurer dans le temps. Par souci de cohérence, c’est la blockchain Solana qui est ici utilisée. Celle-ci se montre peu énergivore car étant basée sur la preuve d’histoire et non la preuve de travail des blockchains Bitcoin ou Ethereum. À noter également que l’agence a fait en sorte à ce que le prix d’un NFTree soit similaire à celui d’un vrai sapin (0,2 SOL, soit 33€ au cours actuel), et qu’en plus d’être écologiques et uniques, et pour chaque achat de NFTree, 50% seront reversés à Restore Earth, un protocole DeFi (finance décentralisée) qui vous propose de réaliser des placements en crypto-actifs participant à la reforestation et à la lutte contre les déchets plastiques marins.

Dans une ère où de plus en plus de marques comme Nike, TikTok ou encore Atari veulent se frayer un chemin dans le métavers et se lancer dans les NFT, l’agence And Now This profite de cette innovation technologique pour montrer que celle-ci peut s’inscrire dans un projet vertueux pour l’environnement, à rebours de l’image d’émetteurs de CO2 des NFT.