TikTok lance sa première collection de NFT

Avec le rappeur Lil Nas X, Grimes, & Co.

Vous pensiez que la bulle des NFT avait éclaté ? La plateforme phénomène TikTok lance sa toute première collection de NFT, les TikTok Top Moment. Disponible dès cet automne, ces collectives comprendront six vidéos TikTok et « une série de NFT en édition limitée inspirés de moments culturels de la plateforme », dixit le communiqué.

« S’appuyant sur notre engagement à aider les créateurs à atteindre leurs objectifs dans l’économie des créateurs en pleine expansion, les NFT de TikTok permettent aux créateurs d’être reconnus et récompensés pour leur contenu, et aux fans de posséder un moment culturellement significatif sur TikTok », poursuit la plateforme de vidéos courtes qui a annoncé voici quatre jours avoir dépassé le milliard d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde.

C’est le chanteur Lil Nas X qui aura la primeur de lancer cette collection de NFT en édition limitée dès le 6 octobre prochain en collaboration avec l’artiste Rudy Willingham dont les différentes vidéos ont connu un succès retentissant en ligne. Le NFT de Lil Nas X présentera ainsi sa vidéo virale en stop motion de Montero (Call me by your name).

TikTok semble avoir intégré et digéré la polémique autour de l’empreinte carbone des cryptomonnaie puisque le communiqué précise : « Les NFT seront disponibles sur Ethereum et seront alimentés par Immutable X, qui utilise la technologie innovante de StarkWare pour créer la première solution de mise à l’échelle de couche 2 neutre en carbone pour Ethereum. »

D’autres NFT de créateurs ayant eu un « impact sur le divertissement, la culture et la communauté TikTok » suivront avec Bella Poarch, Curtis Roach, Brittany Broski, FNMeka, Jess Marciante et Gary Vaynerchuk en association avec « d’éminents créateurs de NFT », comme COIN ARTIST, x0r, RTFKT (qui a lancé des sneakers NFT avec Atari), Grimes, etc.

TikTok précise que le produit des ventes NFT ira « en grande partie » directement aux créateurs et artistes NFT impliqués ou aux œuvres caritatives, « offrant aux fans et aux passionnés de TikTok et NFT un moyen de montrer leur soutien aux créateurs qu’ils aiment ».

« Alors que l’économie des créateurs continue de croître, nous recherchons continuellement de nouvelles façons différenciées de soutenir nos créateurs, explique ainsi Nick Tran, responsable mondial du marketing chez TikTok. Désormais, les fans peuvent s’approprier un moment sur TikTok qui a contribué à façonner Internet tout en soutenant certains de leurs créateurs préférés. Nous sommes ravis de voir comment notre communauté et les communautés NFT s’engagent dans certaines des étapes culturelles les plus appréciées d’Internet. »