Netflix dit adieu à son service de DVD par abonnement – mais saviez qu’il existait encore ?

Netflix killed the DVD star.

Tout le monde connaît Netflix, mais rares sont ceux à s’être intéressés à l’origine de cette plateforme de streaming qui a si longtemps rendu les efforts de ses concurrents futiles. Non, Netflix n’est pas né géant ; à sa création en 1998, il s’agissait d’un service d’abonnement à des DVD, livrés tous les mois par la poste et à renvoyer une fois regardés. Depuis lors, les évolutions de la vidéo en ligne et d’Internet ont permis à la plateforme de devenir ce qu’elle est aujourd’hui. À présent, il est temps pour Netflix d’en finir avec ce service. Les derniers DVD Netflix seront envoyés le 29 septembre 2023, mettant fin à 25 ans d’activité dans ce secteur. De quoi nous rappeler le coup d’éclat publicitaire de Blockbuster avec son film Until the Bitter end, et ce magasin unique et symbolique, censé résister à la fin du monde. Une prouesse que Netflix, ne disposant pas de magasin physique, ne pouvait pas égaler.

Il semble donc que le temps des DVD soit compté. Après avoir mené les VHS à l’extinction dans les années 90, le DVD s’est fait dépasser par le Blu-ray et maintenant, les deux disques frères, si ce n’est jumeaux, menacent de disparaître à leur tour. Depuis l’apparition de la VOD (vidéo à la demande) en 2005 puis de la SVOD (vidéo à la demande avec abonnement) à la Netflix en 2014 en France, les DVD et Blu-ray ne font que reculer. Une grande partie de cette préférence pour la SVOD est dûe au prix en dehors de toute concurrence de ces plateformes, ainsi qu’au confort permis par cette digitalisation totale. Selon les données du CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée), la vidéo à la demande représentait 79 % du marché au premier trimestre de l’année 2020, le coup de grâce ayant été porté par la pandémie de la Covid et le confinement.

Maintenant, les DVD et Blu-ray semblent bien partis pour devenir des objets de collection ou de passionnés, au même titre que les vinyles. Alors, qui parmi vous parviendra à se saisir des derniers DVD Netflix sur DVD.com ?