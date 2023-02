Blockbuster diffusera sa pub pour le Super Bowl… sur VHS

Dernier blockbuster avant la fin de monde.

Au soir d’une finale du Super Bowl diffusée en direct par l’unique enseigne Blockbuster du pays, une mystérieuse VHS tourne en boucle dans un magnétoscope. Créé par l’agence indépendante Atlantic New York, ce spot de 30 secondes tease en réalité un court métrage publicitaire intitulé “World’s Last Blockbuster : Until the Bitter End”. Il sera diffusé le 12 février prochain sur la chaîne YouTube de la marque.

Bend, Oregon, États-Unis d’Amérique. Du sommet du Mont Hood, une étrange lumière apparaît en contrebas. En zoomant d’un peu plus près, elle semble provenir du tout dernier magasin de location de vidéos du pays, “The Last” Blockbuster. Dans l’un des écrans de la vitrine, un cafard traverse le premier plan d’un décor post-apocalyptique. Il n’y a plus âme qui vive, Internet a disparu, mais le dernier Blockbuster du monde résiste encore et toujours au temps ravageur.

Cela faisait une décennie que leur spot publicitaire n’avait pas brillé pareil éclat dans le monde. Le film complet, réalisé par les cinéastes Theodore Schaefer et Paul Gale, sera diffusé exclusivement au format VHS le soir de la finale après deux semaines de teaser sur les réseaux sociaux. Histoire de rester fidèle à ses racines et à la fibre nostalgique des années 90.

Au lieu de dépenser des millions de dollars pour quelques secondes de publicité, la manager du dernier Blockbuster, Sandi Hardin, dévoilera cette publicité (dont le coût n’a pas été dévoilé) lors d’une watch party IRL organisée dans ce dernier bastion de la location de vidéos.

“Nous savons que le monde tel que nous le connaissons est peut-être en train de prendre fin, mais nous refusons de nous rendre sans combattre”, a déclaré Sandi Harding, directrice du magasin Blockbuster, dans un communiqué de presse. “Nous voulons rappeler à tous qu’il y a quelque chose de spécial dans l’expérience tangible de parcourir les rayons et de découvrir quelque chose de nouveau. Et honnêtement, si c’est la fin du monde, nous voulons partir en fanfare.”

Gageons que ce stunt fera à nouveau parler de Blockbuster, alors que, cynique ironie, Netflix a produit une série du même nom relatant les péripéties des employés du dernier magasin américain (annulée au bout d’une saison). Blockbuster réalise une jolie opération de com en détournant l’attention de cette grande messe publicitaire – et sportive – à son profit et peut espérer recruter de nouveaux mécènes et prolonger d’autant plus son existence.

Ceux qui ne pourraient pas se rendre en personne à la soirée organisée par Blockbuster pourront suivre le live stream depuis le compte Instagram du dernier magasin encore en activité.