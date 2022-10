Votre style est mal en point ? Achetez-vous des bottes médicales MSCHF

Ils ont encore frappé.

Le collectif MSCHF a remis les pieds dans la mode. Cette fois-ci, ce n’est pas vendant des sacs de luxe à 40 dollars, mais des bottes pour le moins insolites – qui garderont vos pieds bien au chaud cet hiver. Encore faudrait-il oser les porter.

Non, MSCHF n’a pas volé ces chaussures dans le placard de Marty Mcfly, ce ne sont pas non plus des chaussures de ski, mais bien des bottes médicales – oui, celles que l’on prescrit aux personnes venant de se casser le pied ou de fouler la cheville. La raison de ce design est toute simple : le directeur de la création de MSCHF (Lukas Bentel) a-dore la botte médicale. En 2015, lorsqu’il a vu une personne marcher dans la rue avec ces bulbes aux pieds – pardon, ces chaussures – il a dit je cite : « J’ai trouvé que c’était l’objet le plus intéressant que je n’ai jamais vu ».

Unpopular opinion ou véritable mouvement de mode avangardiste, seul l’avenir nous le dira. Peut-être connaîtront-ils le même succès que les Dr. Martens, ces bottes orthopédiques devenues punk. Les chaussures vendues à 450 $ sont déjà parues dans le magazine Vogue. Pour la première fois, MSCHF vendra son produit dans des points de vente physiques américains (End, Slam Jam et Shelflife).

MSCF n’en est pas à sa première chaussure saugrenue. Rappelez-vous du scandale des Satan Shoes et des « Birkinstocks », ces imitations de sandales moches (c’est pas nous qui l’avons dit) fabriquées à partir de sacs Hermès.