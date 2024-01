MSCHF transforme les films en ASCII pour mieux les pirater

Ou le plaisir de la disruption.

Le collectif artistique MSCHF, connu pour ses créations audacieuses telles que les Satan Shoes et la Big Red Boot qui ont connu une période de viralité sur les réseaux, revient sur le devant de la scène avec une création digitale : l’ASCII Theater. Cette nouvelle plateforme bouleverse les codes traditionnels du streaming en proposant des films populaires en art ASCII (un code de 7 bits définissant 128 caractères). Chaque jour, ce théâtre numérique propose gratuitement une expérience cinématographique textuelle, offrant ainsi une nouvelle dimension au visionnage de films. Le cinéma en ligne a commencé ses représentations avec une adaptation en ASCII du film Barbie de Greta Gerwig le 30 janvier, suivie de Hereditary.

Le concept de l’ASCII Theater est simple : les films sont convertis en un format ASCII, transformant chaque image en une mosaïque dynamique de caractères textuels colorés. Pour assister à ces projections, les spectateurs récupèrent un code sur le site de l’ASCII Theater, le collent dans le terminal de leur ordinateur, et lancent le film. Parmi les titres annoncés, on retrouve des classiques tels que Shrek, 300, The Shining, Pulp Fiction, The Great Gatsby, Le Roi Lion, et Star Wars. MSCHF compare cette expérience à celle d’écouter une station de radio pirate, chaque diffusion étant un enchaînement de lettres et de symboles.

Ce format innovant flirte avec les limites du droit d’auteur, le collectif n’ayant a priori pas demandé l’accord des ayant-droits. MSCHF promet de continuer « jusqu’à ce que nous soyons arrêtés » ; une initiative qui marque une étape dans la convergence de l’art et du cinéma numérique.