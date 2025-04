OpenAI et Shopify préparent l’arrivée des achats intégrés dans ChatGPT

Vers une nouvelle ère du commerce conversationnel ?

Des indices découverts dans les fichiers publics de ChatGPT laissent entrevoir une transformation majeure de l’assistant d’OpenAI. De nouveaux morceaux de code comme “buy_now”, “shopify_checkout_url”, ou encore des champs liés aux prix, aux évaluations produits et à la livraison, indiquent l’imminence d’une fonctionnalité d’achat directement intégrée à l’interface de ChatGPT.

Cette nouveauté permettrait aux utilisateurs de consulter un produit, d’obtenir des informations détaillées – prix, notes, options de livraison – puis de finaliser leur achat sans quitter la conversation avec le chatbot. Le règlement se ferait via un lien de paiement Shopify, laissant entendre un partenariat entre OpenAI et le leader des solutions e-commerce.

En clair, ChatGPT deviendrait non plus un simple assistant de recommandation, mais un outil transactionnel complet, capable d’accompagner l’utilisateur tout au long du parcours d’achat, jusqu’à la validation finale. Une avancée qui pourrait redistribuer les cartes dans le secteur du commerce en ligne.

Ce développement intervient alors que la pression concurrentielle s’intensifie. Microsoft a lancé le Copilot Merchant Program le 18 avril 2025, une fonctionnalité permettant à des marchands sélectionnés de vendre directement via ses outils d’IA. De son côté, Perplexity a introduit l’achat en un clic via sa fonction “Buy with Pro” dès novembre 2024, et propose désormais sa propre API marchande.

OpenAI, déjà à l’œuvre sur des usages transactionnels via son agent expérimental Operator (capable de réserver des voyages ou commander des courses), semble vouloir généraliser ces usages au sein de ChatGPT.

Chez Shopify, cette initiative s’inscrit dans une vision plus large. Une note interne de son PDG Tobi Lütke, datée du 7 avril et largement relayée, exhortait ses équipes à “embaucher une IA avant un humain”, témoignant d’un virage stratégique vers une culture AI-first. L’intégration à ChatGPT offrirait ainsi aux marchands de Shopify une exposition instantanée à des millions d’utilisateurs, sans effort d’intégration supplémentaire.

Les éléments repérés dans le code sont d’ores et déjà en production, une étape généralement précurseure d’un lancement public dans les semaines suivantes. Reste à voir si les utilisateurs adopteront ces nouveaux réflexes… et comment les e-commerçants pourront optimiser la visibilité de leur inventaire dans ChatGPT.

—

Source de l’info et des captures d’écran : TestingCatalog