Les meilleures pubs de Noël 2023

Christmas is coming, et tradition oblige, Mariah Carey a lancé les hostilités. L’occasion de respecter l’une des traditions de la Réclame cette fois-ci, son classement des meilleures publicités de Noel. Un exercice majoritairement anglosaxons il faut en convenir. La France est-elle fâchée avec les films de Noël ? Vous avez le temps de visionner l’ensemble de ces campagnes festives, émouvante et pour vous faire un avis.

Tesco – Devenir Noël

Projet de Noël 2023 : me transformer en boule à neige vivante. Tesco illustre parfaitement ce qui se passe en chacun de nous quand les fêtes de fin d’année approchent et que l’Esprit de Noël s’empare de nous. La tentative de conversion – réussie – du père avec son fils ado parachève la campagne.

Telstra – La cabine téléphonique du Père Noël

Une renne du Père Noel s’est égaré quelque part en Australie et cherche à retrouver sa route. Il est aidé par une petite fille. C’est simple, mignon et le morceau du groupe australien Zefereli y fait pour beaucoup.

Aldi UK – Kevin Wonkarrot

Alors que Wonka, le prequel de Charlie et la chocolaterie autour de la jeunesse de cette inventeur de génie, est sorti ce mercredi 13 décembre, Aldi UK a eu la bonne idée de s’inspirer de cet univers pour sa campagne de fin d’année. Kevin The Carrot rejoint tous ses amis dans la Christmas Factory de William Conker. C’est féériiiique !

Un Père Noël en avance sur son temps

Chaque année, il passe le 24 décembre sur son traineau à livrer les cadeaux aux petits et grands enfants du monde entier. En 2023, le Père Noël est de retour en ville, il a la plaque d’immatriculation la plus cool des environs et livre ses présent un jour à l’avance. Et c’est Aldi, aussi.

Mission Etsy

Chaque année, il y a des cadeaux plus difficile à faire que d’autres. Comment se renouveler et trouver à chaque fois le cadeau parfait et personnel ? Mission impossible. Pas avec Etsy.

John Lewis bouscule les traditions

C’est l’une des campagnes les plus attendues des fêtes de Noel. Si ce n’est LA plus attendue. C’est la toute première de Saatchi & Saatchi avec John Lewis. Las, si tout n’est pas à jeter (elle ne ferait pas partie du classement), on ne retrouve pas la saveur d’autrefois avec cette plante carnivore de Noël. La campagne vise à célébrer les traditions nouvelles et inattendues de Noël, soulignant que les moments de joie peuvent émerger de situations inhabituelles. Rendez-vous quand même l’année prochaine.

Amazon – la glisse de la joie

Sujet de notre tout nouveau format “Débat créa”, la publicité de Noël du géant d’Amazon a suscité des avis très contrastés. De là à la qualifier de « dinde de Noël » ? Allons bon, cette histoire d’amitié remplit parfaitement le job.

Lidl UK – le gardien des Noël réussi

Dans la saga des Gardiens de la Galaxy c’est un héros intrépide du nom de Rocket Raccoon, mais IRL, c’est un pestiféré. Quoi que… Un peu l’altruisme et de persévérance dans ce monde de sauvages.

Pas un conte de Noël pour PETA

La magie de Noël, c’est peut-être Apple couronnée entreprise de l’année par PETA. En tout cas ce n’est pas l’histoire dénoncée par l’association dans son anti campagne de Noël. Allez vous gracier une dinde à Noël (vous lui préférez le chapon, avouez) ?

Tous Père Noël – Coca-Cola

“Le Monde a Besoin de Plus de Pères Noël », célèbre l’esprit du Père Noël en chacun de nous. Figure emblématique, Père Noël symbolise la gentillesse, la générosité et la bonne volonté, se manifestant à travers de petits gestes qui peuvent signifier beaucoup. On a tous un Père Noel qui sommeille en chacun de nous (mais si, mais si).

Boots are made for Christmas

Un périple entre mère et fille pour rendre un peu à ceux qui nous ont donné… même le Père Noël.

TK Maxx – Lil’ Goat is in daaa place !

On voudrait tous que les fermes ressemblent à ça (oui, avec le même son, et les même animaux plus stylés que la plus stylés de tes copines).

Chiller au coin du feu

Les fêtes ne seraient pas vraiment les fêtes sans les X-Mas Socks de Noël de McDonald’s, créées par Zakka & TBWA\Paris. Le combo idéal avec votre plus beau pull moche de Noël. Ca flex !

Shaun of the flegme

La publicité de Noël 2023 de Barbour met en vedette Shaun le Mouton, créé par les studios Aardman. Dans ce récit festif, Shaun, Bitzer et leur troupeau s’efforcent de réparer la vieille veste cirée Barbour du fermier, avec des objets trouvés à la ferme de Mossy Bottom, comme un zip fabriqué à partir de peignes et une veste scellée avec de la cire de bougie chaude. Cascade réalisée par des professionnels, à ne pas réaliser chez soi.

IKEA – Vacances, de Noël

Les fêtes de fin d’année ressemblent souvent à un marathon, on court à droite et à gauche pour manger, festoyer, manger encore, festoyer à nouveau et puis allez manger encore un peu. IKEA vous incite à prendre des vacances des fêtes.