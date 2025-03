IA, quantique et mammouths : les folles tendances de SXSW 2025

De « The Beyond » à « Don't Die ».

Le South by Southwest (SXSW) 2025 a une fois de plus transformé Austin, au Texas, en épicentre mondial de l’innovation, de la créativité et de la prospective.

Cette année, nous retenons le thème évocateur « The Beyond » (Au-delà), lancé par Amy Webb.

Comme tous les ans, le festival a exploré les frontières de la technologie, de la culture et de la société, offrant un aperçu fascinant de notre futur proche et lointain.

La team FrenchCrew Southby, représentée par Marion Breuleux, Emmanuel Fraysse et Arnaud Winther, vous propose un tour d’horizon des moments forts et des tendances qui ont marqué leur attention sur cette édition.

I. Les grandes tendances technologiques

A. L’omniprésence de l’IA

L’intelligence artificielle a confirmé sa position centrale dans l’innovation technologique, avec des avancées significatives dans plusieurs domaines :

– Agent-to-Agent (A2A) : L’émergence des interactions entre agents autonomes IA a été l’un des sujets les plus discutés. Sandy Carter, auteure de AI First, a prédit que « d’ici 2027, nous assisterons à l’avènement d’une économie A2A ». Cette évolution promet de révolutionner les interactions numériques, en passant du modèle actuel centré sur l’humain à un écosystème où les IA communiquent entre elles et collaborent de manière autonome.

– Intelligence physique et robotique : La convergence de l’IA et de la robotique a franchi un nouveau cap. Amazon a présenté sa vision de « l’IA physique », intégrant harmonieusement humains et robots dans ses opérations . Cette synergie, baptisée « Symphony », illustre comment l’IA s’étend au-delà du domaine numérique pour transformer notre environnement physique.

– Au-delà des LLM : Si les grands modèles de langage (LLM) restent importants, le SXSW 2025 a mis en lumière l’émergence de nouvelles approches. Des entreprises comme AIX Global Media explorent des modèles inspirés de l’intelligence biologique, tandis que d’autres, comme SOAR, se concentrent sur des systèmes d’IA plus adaptatifs et contextuels.

Voici comment Sandy Carter nous illustrait aujourd’hui l’écart entre la promesse et la réalité : c’est déjà pas mal, mais ce n’est pas encore parfait !

Niel Redding, quant à lui, nous parlait de l’émergence d’une nouvelle espèce avec l’IA générative, dont nous débutons aujourd’hui le stade 3 de son évolution (les agents) sur 5 stades.

B. L’essor de l’informatique quantique

L’informatique quantique a été présentée comme le prochain grand bond technologique. Dr. Rajeeb Hazra de Quantinuum a souligné que « pour rester compétitif, il faut être capable de calculer », mettant en avant le potentiel révolutionnaire de cette technologie.

Les discussions ont porté sur les applications pratiques à venir dans les 5 prochaines années, notamment dans la résolution de problèmes complexes en chimie et en science des matériaux.

D’après Pedro Rivero, Team leader du Quantique chez IBM : nous sommes arrivés aujourd’hui au moment où l’ordinateur quantique est au même niveau que les meilleurs super ordinateurs actuels.

Craquer les clusters d’atomes de fer et de soufre permettrait d’après lui de craquer le mystère de la vie. Avec les supers ordinateurs, cela nous prendrait 3M d’années, avec l’ordinateur quantique 2h. Ce dernier n’étant pas prêt, en mixant l’ordinateur quantique actuel avec des supers ordinateurs nous mettrions 13 jours… il estime que c’est pour l’année prochaine.

C. L’intelligence vivante et les organoides

Une des innovations les plus fascinantes présentées était dans le domaine de la biologie synthétique. Colossal Biosciences a fait sensation avec ses avancées en dé-extinction et en ingénierie génétique.

Parallèlement, les recherches sur les organoïdes cérébraux et potentiellement créer des « avatars cérébraux ».

II. L’évolution du monde du travail

A. L’expertise adaptative et l’importance de la curiosité et de l’apprentissage continu

Le SXSW 2025 a mis en lumière un changement de paradigme dans la conception de l’expertise professionnelle. L’accent est désormais mis sur « l’expertise adaptative » plutôt que sur l’expertise routinière.

Comme l’a souligné Ian Beacraft, « ce qui fait de vous un expert aujourd’hui, ce sont les modèles mentaux et la capacité à reconnaître rapidement une situation pour y appliquer une solution. Mais cela ne fonctionne que dans un environnement prévisible ».

Dans un monde en constante évolution, la disposition à s’adapter et à apprendre continuellement devient cruciale.

Ian Beacraft

Le concept de « Learn-it-all » a été largement discuté, soulignant l’importance de la curiosité et de l’apprentissage continu dans un monde en rapide évolution. David Bechtel de Deloitte a insisté sur le fait que « l’avenir favorise les ‘Learn-it-alls‘ plutôt que les ‘Know-it-alls’ ». Cette approche encourage la polyvalence et la capacité à faire des connexions inattendues entre différents domaines de connaissance.

B. Repenser la productivité, de nouveaux indicateurs de performance (KPI)

La quête effrénée de productivité a été remise en question. Ian Beacraft a déclaré que « la productivité est devenue une religion, mais ce paradigme n’est plus adapté à notre époque ».

Des concepts comme le « Lean AI Startup Leaderboard » ont été présentés, proposant de nouvelles métriques adaptées à l’ère de l’IA et de l’innovation rapide.

III. Enjeux sociétaux et éthiques

A. Sécurité, confidentialité et santé mentale à l’ère du numérique

Le SXSW 2025 a accordé une attention particulière aux défis éthiques posés par les avancées technologiques. La question de la confidentialité des données a été au cœur des débats, avec Moxie Marlinspike de Signal soulignant que « nous avons tous quelque chose à cacher ».

Parallèlement, l’impact de la technologie sur la santé mentale a été largement discuté, avec un appel à des solutions plus éthiques et centrées sur l’humain.

Kasley Killam, auteure de The Art and Science of Connection, a mis en lumière l’importance cruciale de la santé mentale sociale. « Les connexions sociales aident à réduire les maladies physiques et influencent considérablement notre espérance de vie », a-t-elle déclaré. Cette prise de conscience ouvre la voie à de nouvelles approches en matière de santé publique et de bien-être collectif.

B. La technologie comme enjeu politique

Le rôle croissant de la technologie dans la sphère politique a été un sujet brûlant sous fond d’administration Trump-Musk.

Les discussions ont porté sur la nécessité de régulations adaptées et sur le rôle des entreprises technologiques dans la société. Jay Graber de Bluesky a présenté sa vision d’un réseau social open source et décentralisé, offrant une alternative aux modèles actuels dominés par quelques grandes entreprises.

IV. Quelques innovations marquantes

A. Percées dans le domaine de la santé

Le SXSW 2025 a été le théâtre de plusieurs annonces majeures dans le domaine de la santé. Des avancées significatives ont été présentées dans le traitement de maladies grâce à l’IA et à la médecine personnalisée. La combinaison de l’IA et de l’informatique quantique promet également des percées dans la découverte de nouveaux médicaments et la compréhension des mécanismes biologiques complexes.

B. Avancées dans les transports et la mobilité

Le secteur des transports a connu son lot d’innovations. Lift Aircraft a présenté ses progrès dans le domaine des véhicules aériens personnels, avec déjà 24 appareils produits. Ces avancées, couplées aux discussions sur les taxis autonomes, laissent entrevoir une révolution imminente dans nos modes de déplacement.

C. Nouvelles frontières de l’entertainment et des médias

L’industrie du divertissement n’est pas en reste. Disney a dévoilé ses dernières innovations en matière d’expériences immersives, tandis que l’utilisation de l’IA dans la création musicale et cinématographique a suscité de vifs débats sur l’avenir de la créativité.

La convergence entre réalité virtuelle, augmentée et intelligence artificielle promet de redéfinir notre rapport au divertissement.

Conclusion

Le SXSW 2025 a une fois de plus prouvé sa capacité à capturer l’esprit du temps et à projeter notre imagination vers l’avenir. Au-delà des innovations technologiques impressionnantes, le festival a mis en lumière l’importance cruciale de l’humain dans cette ère de transformation rapide.

Comme l’a si bien résumé Hugh Forrest dans son discours de clôture, « nous vivons une époque intéressante dans un monde anormal. La coopération plutôt que la compétition sera la clé de notre succès futur ».

Face aux défis et aux opportunités qui se profilent, le SXSW 2025 a lancé un appel à l’action. Il ne s’agit pas seulement de prédire l’avenir, mais de le façonner activement. L’optimisme, bien que parfois difficile à maintenir, a été présenté par Michelle Obama comme une nécessité, car « le pessimisme est facile, tandis que l’optimisme est plus difficile, car il exige de l’action, et l’action exige une vision ». Mais cette édition était quand même fortement marqué par l’élection de Trump, c’était « l’éléphant dans la salle » celui dont on ne parle pas, mais qui est omniprésent.

Pour conclure, Bryan Johnson, connu pour sa volonté de braver le vieillissement de nos cellules, nous expliquait qu’il avait appelé sa conférence « Don’t die » car nous pouvions nous mettre tous d’accord là-dessus, alors que « vivons bien » créait des guerres pour imposer sa vision du monde.

Bryan Johnson avec Emmanuel Fraysse et Arnaud Winther

En fin de compte, le SXSW 2025 nous rappelle que, dans ce voyage vers « The Beyond », notre plus grand défi et notre plus grande opportunité résident dans notre capacité à rester profondément humains, connectés et créatifs, tout en naviguant dans les eaux tumultueuses du progrès technologique et de l’incertitude politique et géopolitique.