Exit le sapin, John Lewis invente la plante carnivore de Noël

Vous l'attendiez, le spot de Noël de John Lewis est là.

Noël n’est pas que la saison de la neige et des cadeaux : c’est aussi celle des campagnes de Noël, et celles de certaines marques sont très attendues, notamment, car celles des années précédentes n’ont pas déçu. Oui, Noël, c’est des émotions, mais celles-ci peuvent commencer avant que ce soit l’heure de la fête. Ainsi, voici qu’à 45 jours de Noël (oui, 45, et il existe carrément des compteurs pour ça si vous n’avez pas envie de faire le calcul), John Lewis dévoile sa campagne de Noël 2023, en collaboration pour la première fois avec Saatchi & Saatchi… et non pas adam&eveDDB, avec qui on s’attendait pourtant à ce que John Lewis fête ses 10 ans de collaboration. Une première campagne avec un enjeu fort : une marque comme John Lewis ne peut pas se permettre de décevoir lors de l’annonce d’un spot de Noël, pas plus que Saaatchi & Saatchi ne doit rater ses débuts.

Et celle-ci est un peu différente de ce que vous pourriez imaginer : elle nous raconte l’histoire d’un jeune garçon, qui commence à prendre soin d’une plante marquetée comme “l’arbre de Noël parfait” à faire pousser soi-même. Il découvre ce kit sur l’étal de ce qui ressemble à une brocante, mais pourrait tout aussi bien être inspiré du film La Petite Boutique des horreurs.

Car très vite, il devient évident que cet arbre de Noël n’est pas du tout un sapin classique. Au contraire, il s’agit d’une plante carnivore sentiente, une dionée attrape-mouche dénommée Snapper. La drôle de plante grandit rapidement à une taille qui la fait ressembler plus à un sapin qu’un attrape-mouche. Avec sa personnalité joueuse, l’animal / plante inquiète vite la famille du garçon, qui décide de la mettre dehors, littéralement.

Mais cette publicité ne serait pas une campagne pour Noël si l’amour et l’acceptation ne prenaient pas le pas sur l’inquiétude bien légitime que peuvent ressentir des parents face à un compagnon de jeu potentiellement dangereux.

L’objectif de cette campagne ? Challenger les traditions de Noël, bien ancrées depuis des décennies et perpétuées par les générations précédentes à la perfection. Alors, n’hésitez pas à sortir des sentiers battus pour innover vous aussi ! Qui sait, vous pourriez tout aussi bien faire naître une nouvelle tradition spécifique à vous et vos proches.

La campagne est à retrouver sur les plateformes de vidéo à la demande, au cinéma et sur les réseaux sociaux.