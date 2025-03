Harcelée en direct, le direct de Nicole Ferroni dérape 

Un coup de projecteur sur une réalité qui passe inaperçue.

Le 8 mars dernier, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Nicole Ferroni a déstabilisé son public dans son émission Piquantes ! sur Téva. En plein direct, alors qu’elle animait l’émission, son téléphone a commencé à vibrer. Gênée, elle n’a pu que répondre en direct face à l’avalanche de messages et d’appels insistants de son conjoint. Après quelques instants, l’animatrice a levé le doute : tout cela faisait partie d’un sketch ayant pour but de dénoncer les cyberviolences conjugales.

Imaginée avec la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF), l’agence Saatchi & Saatchi France et la ligne d’écoute 3919, cette séquence s’appuie sur la stupeur pour faire passer son message. Derrière ces notifications en apparence anodines, un contrôle permanent s’exerce sur certaines victimes, souvent sans qu’elles en aient pleinement conscience, comme l’explique après coup l’actrice, scénariste, chroniqueuse et militante féministe Marion Séclin présente sur le plateau.

En 2022, 373 000 femmes ont déclaré avoir subi des violences conjugales, et dans 9 cas sur 10, ces violences passaient aussi par le numérique. En détournant les codes de son émission et en jouant sur l’ambiguïté du direct, Nicole Ferroni transforme un simple moment télévisé en un sketch percutant. Une manière efficace de faire passer un message fort, de créer le débat et de donner de la visibilité à un problème encore trop souvent minimisé.

