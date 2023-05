Alerte à la star : George Clooney et Nespresso s’entourent de Julia Garner et Simone Ashley

L’amour est un long fleuve tranquille pour l’acteur et la marque.

Depuis sa création en 2006, le duo Nespresso – Clooney est d’une inhabituelle longévité publicitaire, et a donné lieu à des campagnes riches en rebondissements. Après les aventures de George Clooney avec John Malkovich en 2010, sa rencontre avec Jean Dujardin en 2014, sa parodie de Game of Thrones en 2018, puis le retour de Jean pour un trio avec Camille Cottin en 2022, le voilà dans cette dernière campagne entouré de Julia Garner et de l’actrice montante de la série Bridgerton, Simone Ashley.

Dans cette campagne, George Clooney est à nouveau la victime des facéties de ses compagnons, cette fois en plein pari avec Julia Garner. Alors qu’ils essayent de deviner la boisson que prendront les invités d’un événement auquel ils participent, Simone Ashley entre en scène. Entre Intenso et Iced, difficile de déterminer lequel l’emportera… mais la réponse est dans ce spot.

Sur les coulisses du tournage, George Clooney déclare : “Travailler avec Julia Garner et Simone Ashley pour ce film a été un vrai plaisir, car nous avons pu notamment y insuffler nos personnalités. Je n’aime pas me prendre trop au sérieux, cela ne m’a donc pas dérangé de me faire avoir, bien que j’aie dû porter, à la fin, un casque de moto rose fluo. Je pense que je m’en sors plutôt bien, malgré tout.”

Simone Ashley ajoute : “Nous nous sommes beaucoup amusés sur le tournage du film et nous avons beaucoup ri. J’aime l’équilibre entre le sarcasme et le côté glamour des publicités Nespresso, avec toujours un rappel sur le recyclage !”

À son tour, Julia Garner affirme : “Indirectement, je me suis toujours considérée comme une ambassadrice du café. Travailler sur cette campagne Nespresso aux côtés de talents aussi incroyables était un rêve ! J’ai adoré le côté comique du scénario et le ton de la campagne, qui correspond à la façon dont je choisis les saveurs de mon café, en fonction de mon humeur du moment.”

Bien que la collaboration entre l’acteur et Nespresso souffle de nouvelles bougies chaque année, la multiplication de collaborations avec d’autres célébrités pousse à se demander si la star internationale de 62 ans a maintenant besoin d’autres égéries à ses côtés, potentiellement plus jeunes. Une façon de passer le relai dans les années à venir ?