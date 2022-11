Jean Dujardin a planté Boursorama

L’(ar)jean ne fait pas le bonheur.

Avoir Jean Dujardin comme acteur principal dans la nouvelle publicité Boursorama Banque, cela en jette. Malheureusement, le personnage d’OSS 117 (et plus récemment du dernier film de Cédric Jimenez “Novembre”) reste introuvable, alors que faire ? À partir du 30 octobre, partez à sa recherche accompagné de l’assistante réalisatrice dans une campagne de marque 360° signée (roulement de tambours)… Buzzman !

Il y eut d’abord l’irrésistible Brad Pitt qui, on peut le dire, nous a laissé sans voix. En 2021, c’était au tour d’Iron Mike Tyson de marquer le coup pour en faire la promotion. Cette fois-ci, notre ‘’Artist” national (ou presque) est désigné comme le candidat idéal pour mettre à l’honneur la stratégie de recommandation Boursorama. En effet, si la banque en ligne de la Société Générale a récemment franchi le cap des 4 millions de clients, elle peut remercier la moitié d’entre eux d’avoir ouvert un nouveau compte suite à la recommandation d’un proche.

Ce film publicitaire inspiré des superproductions hollywoodiennes a été réalisé par Jean-Baptiste Saurel et son plan média a été orchestré par l’agence iProspect. Il a été décliné sous différents formats (66”, 35”, 25″, 20” et 12”) visibles en TV, au cinéma et en social media. Une campagne d’affichage suivra dès le 21 novembre. D’ici là, il se pourrait bien que l’acteur réapparaisse là où on ne l’attend pas, alors gardons l’œil ouvert.

La réaction de Jean Dujardin sur Instagram