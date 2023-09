Camille Cottin composte George Clooney et Jean Dujardin pour Nespresso

Il serait temps d’enterrer le marc de guerre.

Chez les Clooney, le tumulte règne en maître. Entre les incursions chez la voisine du dessous et les moments de joyeux chahut entre amis, tout cela pour un simple café ? Non, évidemment, c’est pour un Nespresso, what else ? George Clooney, son frère d’Oscar Jean Dujardin et leur voisine Camille Cottin sont de retour dans un nouveau duel caféiné pour une capsule clownesque toujours signé McCann, où ils s’efforcent de savourer leur café malgré les embûches. Mais cette fois-ci, c’est Camille qui dérobe les capsules compostables de la marque. Et oui, la vengeance est une boisson qui se savoure chaude ! À force de se faire chiper sa tasse, le gentleman à la barbe d’argent risque de se retrouver déshydraté et d’une humeur de chien.

Cette campagne met en avant les progrès de Nespresso en France en termes de responsabilité. En effet, la marque a lancé en phase pilote une nouvelle gamme de capsules innovantes dans tout l’Hexagone, offrant la possibilité aux consommateurs de les composter chez eux ou de les déposer dans les conteneurs publics réservés aux biodéchets. Cette initiative témoigne de l’engagement croissant de la marque en faveur de l’environnement, marquant ainsi un pas de plus dans la bonne direction pour une démarche plus écologique pour cette marque longtemps décriée pour ses déchets en alluminium.