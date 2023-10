Pourquoi la Réclame lance .mark&tech, la newsletter du marketing et des martech

Un nouveau rendez-vous, un mardi sur deux.

La Réclame, en tant que média, a toujours été proche du marketing et de la “tech”. Que ce soit pour décrypter les dernières tendances digitales, s’interroger sur l’avenir de l’adtech, questionner l’âge d’or de la data ou encore tordre le cou à quelques idées marketing toutes faites en compagnie de chercheurs. Encore fallait-il l’inscrire dans une verticale qui donne toute latitude pour explorer ces domaines protéiformes que sont le marketing et les martech (contraction de marketing et de technologie).

C’est désormais chose faite avec notre nouvelle newsletter : .mark&tech.

Mais au fait, qu’appelons-nous martech ?

Si on se réfère à la mappemonde qui fait foi dans ce domaine, la Martech Interactive Supergraphic, les martech sont beaucoup beaucoup de choses à la fois.

On y retrouve tout d’abord l’adtech, un secteur foisonnant, au jargon chatoyant, et qui mériterait une verticale à lui tout seul. Avec .mar&tech, nous ne nous concentrerons pas spécifiquement sur l’adtech, même s’il y aura forcément un peu d’overlap avec des solutions logicielles. Cette thématique étant déjà traitée dans nos dossiers tendances autour de l’achat média.

Le cœur des martech bat pour les datas. Commercialisées en tant que SaaS (software as a service), les CDP, DMP, solutions de tag management, de customer intelligence, d’analytics et autres dashboards n’ont en général qu’un seul but : en savoir plus sur le parcours client, et flécher au mieux les investissements marketing. Nous interrogerons des directions marketing, chief digital officers et leurs partenaires sur ces intégrations réussies.

Un autre pan des martech, et pas le moins actif : les solutions liées au social media et au marketing direct. CRM, social listening, chatbots, gestion de communautés, marketing d’influence et suivi de l’expérience client, advocacy : tout cela est automatisable “at scale” et permet de démultiplier et d’individualiser les interactions entre une marque et ses publics.

Autre clé de l’expérience client de ces dernières années : le contenu. Celui-ci peut être décliné à l’envi, traduit, A/B testé, délivré au sein de X filiales internationales, automatisé (avec ou sans IA), optimisé pour les moteurs de recherche, délivré par e-mail ou tout autre canal pertinent. Tout cela est rendu possible par un écosystème de martech que les marketers les plus aguerris arrivent à coordonner entre eux.

Enfin, des solutions permettent aux marques de développer leur e-commerce, qu’elles soient des DNVB ou des retailers qui travaillent leur omnicanalité. Que cela passe par l’affiliation, la gestion de marketplaces ou l’exploitation des données retail media.

Quels formats sur la Réclame .mark&tech ?

Pour analyser cette rencontre du marketing et de la technologie, nous donnerons la parole à des marketers, et reviendrons sur des cas concrets d’intégration martech. Ce sera aussi l’occasion de mettre en avant les dernières innovations martech, mais aussi de questionner la rentabilité de ces solutions en compagnie d’auteurs et de théoriciens.

Il ne nous reste plus qu’une chose à vous recommander : abonnez-vous !