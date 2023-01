McDonald’s fait danser vos sourcils dans un spot irrésistible

Il suffira d’un signe… ^^

12h00 sonne à votre ventre. Comment prévenir vos collègues de bureau qu’il est l’heure de se jeter un petit McDo et de rallier votre cause ? Un simple signe suffira. Plus précisément, un haussement de sourcil.

Menée tambour battants au son du cultissime et cinématographique tube des années 80, Oh Yeah, de Yello (les plus pointus des cinéphiles l’auront entendu dans She’s Out of Control, avec Tony Danza, 1989), la nouvelle campagne de McDonald’s, signée Leo Burnett, est en tout point réjouissante. Le réalisateur Edgar Wright (Baby Driver, Shaun of the Dead, Hot Fuzz) met en scène, avec un plaisir non dissimulé, le slogan #RaiseYourArches en référence aux arches de McDonald’s, évidemment, et aux nôtres, situés juste aux dessus de nos yeux et servant ici de signe de ralliement en un simple haussement : envie d’un McDo ?

La contagion est aussi discrète que fulgurante : en conférence téléphonique, en présentation client, en train de laver les carreaux, en plein travail, rien ne semble lui résister. Et la musique parfaitement synchronisée semble ajouter à cette contagion rondement menée.

McDonald’s est tellement connue et reconnue que la marque peut – comme sur de précédentes campagnes minimalistes notamment – se passer d’être cité (comme ici et là). C’est à ça qu’on reconnaît une marque véritablement ancrée dans la culture populaire.

Envie d’un McDo ? ^^