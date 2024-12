Kellogg’s modernise son identité avec une mascotte de taille

Le GRAND retour de Cornelius.

Kellogg’s célèbre ses 117 ans avec une refonte de son identité visuelle, portée par une nouvelle version 3D de son ancienne (et emblématique) mascotte, Cornelius le jeune coq. Cette transformation s’inscrit dans la campagne « See You in the Morning », orchestrée par l’agence Leo Burnett.

Dévoilée avec un film de 60 secondes disponible en ligne depuis le 16 décembre et en TV à partir du 23 décembre, la campagne met en scène Cornelius déambulant avec assurance dans une ville animée. Marchant sur un puissant morceau de hip-hop, « Jayou » de Jurassic 5, le coq géant traverse des moments de vie matinale – familles partageant un petit-déjeuner, joggeurs – avant de couronner sa balade sur un toit, son cri emblématique soulignant le slogan : « Start your day, your way. » Une célébration des petits-déjeuners comme moment personnel… et universel.

Fruit d’une étude ethnographique menée à l’échelle européenne, la campagne s’appuie sur l’idée que chaque matin est unique, et que Kellogg’s, « The OG », comprend les besoins de chacun depuis 1906. Avec un investissement de 12 millions de livres au Royaume-Uni, « See You in the Morning » inclut des activations digitales, des films sociaux dès janvier, des affichages extérieurs percutants et des animations en magasin. La campagne est encadrée par Carat pour la stratégie média et Framestore pour l’animation.