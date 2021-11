McDonald’s célèbre ses nouveaux restaurants avec… des ballons

Le ballonisme succède au minimalisme.

McDonald’s Canada ambitionne d’offrir à ses clients des « bulles de joie ». L’ouverture officielle de nouveaux restaurants, mais aussi de points de vente rénovés donne l’occasion à la chaîne de restauration rapide de présenter sa nouvelle campagne les ‘Grandes ouvertures’ avec l’agence créative Cossette.

Pour célébrer ces événements, Cossette a conçu une série d’éléments visuels qui ont pour but d’incarner “le plaisir de fêter”. Chaque élément visuel de la série représente de manière amusante et satisfaisante des produits légendaires de McDonald’s comme le classique Big Mac, les frites, le McFlurry et les McMuffin.

Contrairement aux précédentes campagnes de la marque qui faisaient la part belle au minimalisme et aux gros plans, ces visuels n’ont pas été conçus par ordinateur. L’agence a érigé de véritables structures de ballons d’une hauteur de 2,7 mètres, et ce, “pour donner de la profondeur et de la texture au rendu imprimé”, précise Cossette. “Ainsi, les clients ressentent toute la joie qu’inspirent les ballons”.

« Faire sourire les gens est toujours une mission importante, et ça l’est encore plus dans les circonstances actuelles. Nous sommes heureux d’accueillir nos clients dans nos nouveaux restaurants en créant un environnement sympathique et chaleureux grâce à l’approche créative des Grandes ouvertures », explique Chuck Coolen, directeur marketing pour l’est du Canada chez McDonald’s.

C’est donc en reprenant les codes et le symbole des célébrations que McDonald’s Canada signe une campagne créative XXL à la hauteur du plaisir ressenti par la réouverture des restaurants. N’est-ce pas ?