Vous pouvez créer des îles LEGO dans Fortnite

Architecte dans le metaverse.

Il y a quelques années, Nike s’était associé à Roblox, la plateforme de jeux vidéo en ligne, pour créer le Nikeland, un univers virtuel où les joueurs pouvaient s’amuser à des mini-jeux et habiller leurs avatars avec des produits Nike. Aujourd’hui, LEGO et Fortnite reprennent le flambeau en proposant une expérience aux fans des deux jeux et de la construction.

Depuis leur partenariat en 2022, LEGO et Epic Games ont régulièrement réalisé plusieurs collaborations en créant différents modes de jeux comme LEGO Raft Survival et LEGO Obby Fun. Mais cette fois-ci, leur collaboration passe une nouvelle étape.

C’est le 20 mars 2024, lors de la Game Developers Conference, que LEGO et Epic Games ont annoncé que les créateurs de Fortnite pourraient construire leurs propres îles LEGO directement dans Fortnite, grâce à l’Unreal Editor For Fortnite – une application destinée à la conception et au développement de jeux. Imaginez pouvoir créer votre propre monde LEGO dans l’univers de Fortnite ! Que vous soyez un constructeur avisé ou un novice, les possibilités de création sont infinies. Des contrôles parentaux et des fonctionnalités de sécurité assureront que cette expérience reste sécurisée et adaptée à tous les âges.

Les créateurs qui choisissent de publier leurs îles LEGO dans Fortnite peuvent même en tirer profit. En s’inscrivant au programme des créateurs d’îles, ils pourront être éligibles à des paiements pour toutes les personnes souhaitant intégrer leurs terrains de jeu. Cela ouvre la porte à une nouvelle manière de monétiser leur talent en proposant des abonnements pour accéder à leur île et en vendant des goodies virtuels pour habiller leurs avatars. Des pourcentages reviendront bien sûr à LEGO.

Comme l’ont annoncé Epic Games et LEGO, trois autres villes vont aussi voir le jour : le Prophunt, la Battle Arena ainsi que l’aventure de l’île au chat. De quoi satisfaire n’importe quelle génération !

« L’annonce d’aujourd’hui est une étape extrêmement importante pour nous permettre de démocratiser la créativité et de mettre le pouvoir de la marque LEGO entre les mains des créateurs comme jamais auparavant », déclare Kari Vinther Nielsen, responsable du jeu et de la croissance des créateurs chez LEGO GAME. « Nous voulons que les enfants et les familles puissent profiter de toute une série d’expériences de jeu amusantes et engageantes dans Fortnite, et le potentiel que cette nouvelle offre aux créateurs est incroyablement excitant – nous sommes impatients de voir ce que tout le monde construit et à quel point la communauté apprécie les créations. »

En permettant aux utilisateurs de fusionner ces deux univers et surtout de leur donner la possibilité d’être le propre créateur de son île, LEGO et Fortnite ne cessent de renforcer leurs marques particulièrement fortes, ici auprès des jeunes générations.