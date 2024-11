PETA parodie Happy de Pharrell Williams pour dénoncer l’utilisation de fourrure

En paix et non en pièces.

À l’approche de la sortie de Piece by Piece, le film autobiographique en LEGO de Pharrell Williams, PETA États-Unis lance une nouvelle vidéo choc pour sensibiliser contre l’usage de la fourrure animale. Cette campagne, basée sur une parodie de la célèbre chanson Happy, critique le refus du directeur créatif des collections masculines de Louis Vuitton de bannir la fourrure et les peaux d’animaux sauvages de ses créations.

Dans cette vidéo intitulée C’est pas chic, un personnage en LEGO à l’effigie de Pharrell, vêtu d’une chemise tachée de sang, scande qu’utiliser des peaux d’animaux pour la mode « n’est pas du luxe, c’est de la maltraitance ». Pour PETA, les choix de Pharrell condamnent de nombreux animaux à des conditions de vie et de mort atroces. « PETA demande à Pharrell Williams de construire un héritage durable chez Louis Vuitton en abandonnant les designs mortifères et en laissant les animaux en paix, et non en pièces. », affirme Mimi Bekhechi, vice-présidente de PETA pour l’Europe.

PETA rappelle que des enquêtes menées dans les abattoirs asiatiques fournissant LVMH révèlent des pratiques cruelles : serpents gonflés à l’eau, crocodiles mutilés encore conscients, et autruches abattues en série. En septembre, une militante PETA a interpellé Pharrell au Festival de Toronto, où il a affirmé « travailler là-dessus ». Toutefois, l’association souligne qu’aucun changement significatif n’a été observé chez LVMH, et continue d’appeler l’artiste à une transformation de ses pratiques en faveur du bien-être animal.

Attention : cette vidéo contient des images choquantes