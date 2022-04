LEGO et Epic Games rendent le métavers accessible aux enfants

Et pourtant, les briques sont surtout sur Minecraft.

Il y a 5 mois, LEGO saisissait l’opportunité de faire vivre sa gamme en ligne en se lançant dans le monde d’Animal Crossing. Aujourd’hui le premier fabricant de jeux au monde continue sur sa lancée pour se connecter toujours plus à sa communauté, en s’associant au géant du jeu vidéo Epic Games – éditeur de Fortnite – pour faire du métavers un terrain de jeu pour les enfants.

Ce partenariat à destination du jeune public révolutionne l’avenir du métavers : l’union des deux entreprises a permis de créer une expérience numérique immersive et sûre pour que les enfants – ainsi que leur famille – puissent laisser libre court à leur créativité.

L’union des deux géants va permettre aux enfants non seulement de développer leur créativité, mais aussi d’acquérir le sens de la collaboration et de la communication. Tim Sweeney, PDG et fondateur d’Epic Games, a déclaré dans un communiqué « Le groupe LEGO a captivé l’imagination des enfants et des adultes grâce au jeu créatif pendant près d’un siècle, et nous sommes ravis de nous réunir pour créer un espace dans le métavers qui est amusant, divertissant et conçu pour les enfants et les familles ». Une nouvelle qui aura de quoi rassurer les parents inquiets face à l’évolution du métavers et à l’usage que pourraient en faire leurs enfants ainsi que des adultes mal intentionnés.

Cela fait 90 ans que LEGO inspire et émerveille les jeunes générations grâce à ses briques aux milles créations. Cette fois encore, l’entreprise s’adapte à sa communauté et réussit à mêler dernières avancées technologiques et expériences divertissantes. Le tout en comprenant l’élaboration d’une politique de sécurité basée sur trois principes : une protection maximale du droit des enfants, le respect de leur vie privée et enfin leur offrir des outils permettant de contrôler leur expérience numérique.