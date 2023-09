Comment La Vie revisite le crowdfunding à sa sauce décalée

C’est porc-bablement une op-porc-tunité de bien investir.*

Comme prévu, après avoir annoncé son crowdfunding il y a quelques semaines, La Vie a lancé des campagnes décalées, répondant parfaitement aux attentes que nous avons de la marque. Au programme : plusieurs jeux de mots et visuels déclinés, toujours dans la ligne éditoriale humoristique et parfois cochonne… d’une marque qui tend à remplacer, entre autres, le cochon.

Les publicités de cette campagne sont à découvrir en presse et en ligne, dans des journaux tels que Playboy, Le Monde, Le Figaro, L’Equipe ou Investir. La marque diversifie ses supports de communication mais est-ce cela pour le mieux ? Entre hyper ciblage et mass media, il n’est pas toujours évident de dire lequel bénéficie le plus à une marque. Seul l’avenir nous dira ce qu’il en est. En tout cas, cela n’a pas l’air d’inquiéter Romain Jolivet, CMO de la marque.

“Avec cette nouvelle campagne toujours aussi fidèle à l’ADN de La Vie™, nous avons souhaité nous adresser à un public nouveau pour affirmer notre envie de rassembler autour d’une technologie unique au monde tous ceux qui, véganes ou non, croient en notre potentiel. Avec le ton décalé qui a fait notre succès, nous démocratisons le crowdfunding et présentons les résultats exceptionnels obtenus en 18 mois au plus grand nombre. Nous invitons chacun à se joindre au mouvement tant qu’il partage nos valeurs de start-up à impact et a envie de prendre part à une aventure inclusive et gourmande… Qui ne fait que commencer ! ”, déclare-t-il.

Et vous, vous allez les découvrir dans quel media, ces visuels ?

* Ceci n’est pas un conseil en investissement.