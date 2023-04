British Airways illustre la rapidité de son check-in dans une campagne décoiffante

Photos réalisées sans IA.

C’est l’un des points de friction des voyageurs à l’aéroport, et le point de départ d’une campagne ludique et drôle de la compagnie aérienne British Airways : l’enregistrement. Comment illustrer la rapidité du service Cityflyer de la compagnie aérienne ? L’agence Uncommon dévoile une série de prints en OOH qui se passe de mot : des photos de passeport défigurées par la vitesse. 20 minutes seulement promet British Airways entre le check-in et l’arrivée à la porte d’embarquement peut-on lire sur le vrai-faux document.

Celui-ci porte également la trace de cette vitesse puisque certains éléments du passeport sont modifiés en conséquence : le numéro est changé pour l’expression “WHEEEE” (“ouais”, “youpi” en VF), une famille est emportée par le vent, la perruque d’un avocat s’envole ou un arbre plie sous le vent.

Le petit plus : ces photos n’ont pas été réalisées par une IA générative ou sur ordinateur, mais grâce à un véritable souffleur de feuilles par la portraitiste et photographe de mode, Emily Stein. Preuve à l’appui.

BTS x BA Cityflyer 🌪️🍃

.

A literal reenactment of speed using a leaf blower to capture our distorted passport shot by the excellent Emily Stein 🙏 pic.twitter.com/vG6FA7ag7A — Uncommon (@uncommon_LDN) April 4, 2023

Bristish Airways et Uncommon poursuivent leur collaboration créative après celle – minimaliste, mais non moins intelligente et inventive – de l’automne dernier, « A British Original ».

New outdoor x British Airways Cityflyer ✈️💨

.

Details include passport numbers changed to the expression ‘WHEEEE’ 👀 pic.twitter.com/kI1IxioBQN — Uncommon (@uncommon_LDN) April 3, 2023

Details x BA Cityflyer OOH✈️💨

.

Passport illustrations changed to be impacted from a gust of wind including a family holding on to a lamppost. pic.twitter.com/7QCvriMik1 — Uncommon (@uncommon_LDN) April 3, 2023

Details x BA Cityflyer OOH 🍃🌬️

.

Passport illustrations changed to reflect the speed of travelling from London City Airport with BA 🔥 pic.twitter.com/Uqc0jGRGLX — Uncommon (@uncommon_LDN) April 4, 2023