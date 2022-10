500 raisons de quitter votre pays selon British Airways

Approuvées par Liz Truss.

Les raisons qui nous poussent à prendre l’avion diffèrent en fonction de chacun. Des cœurs brisés vont prendre le premier vol pour se reconstruire, les plus romantiques iront à Rome manger du parmigiano avec Michelangelo, les plus rêveurs voudront voir les étoiles, et les plus au nord… fuiront la grisaille.

Selon British Airways, les voyageurs ont toujours une bonne raison de voyager – voire plus de 500. Afin de promouvoir ses vols, la compagnie aérienne et l’agence Uncommon ont tout simplement eu l’idée de produire… 500 prints et 32 courts-métrages dans toute la Grande Bretagne. La campagne « A British Original » s’est inspirée des questions que nous retrouvons dans les formulaires d’atterrissage concernant le but de notre visite dans un pays. Le duo a rebondi sur ce questionnaire en explorant une troisième option pour chaque print.

Nous n’avons pas mis la main sur tous les prints et spots de la campagne, mais voici déjà un petit florilège de ce que nous avons recueilli pour le moment, nous l’actualiserons au fur et à mesure.