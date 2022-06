Monsieur Poulpe ouvre un food-truck de hot‑dogs végétaux

Le Poulpe grillé, vous aimez ?

De nombreuses habitudes de consommation sont pointées du doigt pour leur impact sur l’environnement, notamment la consommation de viande. Alors de nouvelles alternatives font surface, et parmi elles, les produits végétaux tirent leur épingle du jeu. Mais comment donner envie aux viandards de passer aux steaks végétaux ? Certaines associations décident de choquer avec des publicités qui dégoûtent de la viande, tandis que les marques de produits végétaux choisissent d’utiliser des ambassadeurs, à l’image de Kim Kardashian pour Beyond Meat ou encore Serena Williams et Jake Gyllenhaal pour Just Egg.

Cette fois-ci, ce sont les humoristes français Monsieur Poulpe et Tristan Lopin qui ont été choisis comme ambassadeurs par HappyVore. La marque de viande végétale made in France a ainsi dévoilé une vidéo de 6 minutes dans laquelle les deux compères sont aux commandes d’un food-truck HappyVore. Entre deux blagues, Monsieur Poulpe et Tristan Lopin offrent des hot-dogs végétaux aux passants et leur demandent leur avis sur les chipos – et parfois même la chanson de leur première fois.

Un format décalé qui entend bien démocratiser les merguez et chipos végétales, tout en répondant à la principale problématique des produits végétaux : sont-ils aussi bons que la viande ? Publiée sur les réseaux sociaux de la marque et de Monsieur Poulpe, la vidéo n’est que le premier épisode d’une future série. Rendez-vous donc au prochain épisode, en septembre 2022.