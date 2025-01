Annulation des décrets : le “jambon végétal” peut enfin s’appeler jambon

La guerre des mots prend fin pour le végétal.

Après plus de deux ans de bataille juridique, le Conseil d’État a tranché : les produits végétaux pourront conserver leurs appellations “animales”, telles que “lardons végétaux” ou “steak végétal”. Les deux décrets successifs interdisant ces dénominations, ainsi que la loi du 12 juin 2020, jugée inconventionnelle, car contraire au droit européen, ont été annoncés comme annulés ce mardi 28 janvier. Un coup dur pour les lobbies de l’élevage intensif, et un soulagement pour les marques spécialisées dans les alternatives végétales, à l’image de La Vie, HappyVore et ACCRO.

« Nous venons d’écrire la fin d’une saga juridique qui restera dans l’histoire. Cette victoire est celle du bon sens face aux pressions des lobbies de l’élevage intensif. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à appeler nos produits par leurs noms et ce, sans compromis ni absurdité ! » commente Nicolas Schweitzer, CEO de La Vie dans un communiqué.

Pour célébrer cette victoire, La Vie, HappyVore et ACCRO lancent une campagne humoristique destinée à interpeller l’Académie Française. Leur idée ? Réviser officiellement les définitions des mots “lardons”, “jambon” ou encore “steak” pour y intégrer les alternatives végétales.

Une manière malicieuse de clôturer ce chapitre juridique et d’en ouvrir un autre… plus linguistique !