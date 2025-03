Schweppes atterrit sur Mars avec TBWA\Paris

Le début d’une nouvelle saga hollywoodienne.

Schweppes dévoile une nouvelle campagne portée par la signature « Take your time ». Imaginée par TBWA\Paris, cette saga cinématographique met en scène une astronaute en mission sur Mars, qui décide de suspendre le temps pour déguster un Schweppes. Réalisée par Susanna White (réalisatrice d’épisodes de la série Andor – Star Wars) et produite par Ridley Scott Associates, la campagne s’inspire des codes de la science-fiction tout en réaffirmant l’ADN de la marque.

Le film d’ouverture suit Ava, une astronaute sur le point de marquer l’histoire. Tandis que le monde entier attend avec impatience son premier pas sur Mars, elle fait un choix inattendu : savourer un Schweppes avant d’agir. Une scène qui illustre le message central de la campagne, axé sur l’importance de ralentir et d’apprécier l’instant.

La campagne se décline ensuite en plusieurs épisodes, chacun mettant en avant une référence produit, du Schweppes Indian Tonic à la version Agrumes. « Nous avons construit la saga comme une mini-série où chaque épisode découle d’une vérité produit. On savoure l’atterrissage avec Indian Tonic, l’offrande d’une boisson unique avec Schweppes Agrumes, et la chaleur d’un moment intimiste avec Ginger Beer. » déclare Jonathan Serog, directeur général chez TBWA Paris.

Pour donner vie à cet univers, la production s’est entourée de spécialistes du cinéma à grand spectacle, avec notamment John Mathieson (directeur de la photographie de Gladiator), Will Htay (chef décorateur de Star Wars) et Janty Yates (costumière de Seul sur Mars). Un écran LED de pointe, des effets de gravité zéro et un travail minutieux de VFX renforcent l’illusion martienne. Le tout est porté par une bande-son iconique : Space Oddity de David Bowie, réinterprétée en version a cappella.

Fiche technique