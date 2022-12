Le Grand Jury des Gerety Awards dévoilé

Un jury 100 % féminin pour sélectionner le meilleur de la publicité.

Les prix Gerety récompensent chaque année depuis 2019 les campagnes publicitaires qui résonnent le plus auprès d’un public féminin.

Comme à l’accoutumée, les inscriptions seront ouvertes en janvier à toutes les agences de publicité, studios, annonceurs et sociétés de production nationales et internationales jusqu’à sa clôture le 13 mai 2023. Le jury 100% féminin sera toujours composé de leaders internationaux de la publicité et de la communication. En 2022, les États-Unis ont été les premiers lauréats suivis du Royaume Uni et de la Belgique tandis que les Grands Prix ont été décernés aux grandes campagnes de Bodyform/Libresse, VICE Media ou encore Channel 4.

Les tarifs d’inscriptions

Les regards féminins du Grand Jury