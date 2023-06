Pour ce boxeur, il est plus difficile de combattre l’homophobie que son adversaire

La masculinité n'est pas une affaire de préférence sexuelle.

L’homophobie est un fléau qui touche beaucoup de sports, et la boxe, sport historiquement macho et violent, n’y fait pas exception. Certains pays, quant à eux, sont également excessivement fermés à la communauté LGBTQUIA+, et le Mexique en fait partie. Le rapport entre les deux ? Le Mexique est la troisième puissance mondiale en termes de boxe en 2022, avec 7 champions du monde.

Imaginez donc un instant être un boxeur mexicain homosexuel dans un pays et un sport homophobes. C’est l’histoire racontée par VMLY&R Mexico et Movistar : Javier, surnommé “Pero”, est un jeune boxeur star, connu dans tout le pays et sur lequel de nombreux espoirs reposent. Quand des photos compromettantes dévoilent son homosexualité au grand jour, sa situation se dégrade et il fait face aux doutes et craintes auxquels cette communauté est habituée.

Un comportement peut-être cliché, mais pas moins réaliste. Ce film rend hommage à la communauté LGBTQIA+ en ce mois des fiertés. Un hommage plus vibrant encore avec cette phrase signature de la campagne : Everything can be broken, except your pride (“Tout peut-être brisé, sauf votre fierté”).

Un film de soutien à une cause d’une touchante délicatesse, la marque n’apparaissant qu’en toute fin. Une publicité qui a tous les atours d’un court métrage, ce qui explique certainement la décision des Cannes Lions de récompenser cette campagne d’un Gold dans la catégorie Film Craft cette semaine.