Evian s’éclate sur une montagne où il y a encore de la neige

Une ascension vers la jeunesse éternelle.

Alors que beaucoup rêvent d’atteindre des sommets en gravissant le mont Blanc ou encore l’Everest, evian nous propose d’explorer une toute nouvelle montagne : The Mountain of Youth. Accompagnée de l’agence BETC, la marque aux mythiques bébés met en avant sa signature “Live Young” dans un film déjanté.

Au cours de cette vidéo, evian met en lumière la légende de la fameuse fontaine de Jouvence : une eau qui permet la jeunesse éternelle.

Nous suivons, durant un peu plus d’une minute, le périple d’un randonneur bien décidé à trouver ce Graal.

Cependant, son voyage s’annonce plus compliqué que prévu ! Effectivement, notre voyageur ne le sait pas encore, mais cette montagne est habitée par de joyeux et malicieux êtres : les Evianers. Petits personnages ayant gardé leurs âmes d’enfants, ces habitants montagnards vont suivre l’explorateur et le faire douter, tout en veillant à rester bien camouflés. Les Evianers vont se lancer dans un cache-cache effréné avec le voyageur avant de finalement lui révéler leur secret : une bouteille d’eau evian.

Pour couronner le tout, la marque a décliné son film dans une campagne d’affichage en collaboration avec le photographe Dario Catellani. Ces prints mettent en scène les Evianers. On y retrouve également les joueurs de tennis Emma Raducanu, Frances Tiafoe et Stan Wawrinka et la joueuse de golf Céline Boutier.

Si la campagne The Mountain of Youth n’a pas l’aspect mignon des campagnes d’evian mettant en scène des bébés, l’enthousiasme de celle-ci reste communicatif. Un nouveau virage pour la marque ?