Musique de la pub Mountain of Youth d’evian

Une ballade de santé.

La quête de la jeunesse éternelle est un mythe bien ancré et il vient d’être remis au goût du jour par evian dont la signature est “Live Young”. Dans une campagne intitulée Mountain of Youth, la marque aux célèbres bébés (accompagnée de l’agence BETC) nous emmène dans un périple à travers une montagne qui détient la fameuse Fontaine de Jouvence, eau avec un pouvoir de jeunesse.

Accompagnée d’un véritable storytelling, cette montagne fictive est habitée par des êtres malicieux et remplis de joie : les Evianers. Par leurs farces et leurs pirouettes, ces habitants féériques sont la véritable incarnation du message “Live Young” : vivacité, joie et esprit enjoué.

Pour illustrer ce peuple, evian a fait le choix minutieux d’une musique qui chante la joie et le bonheur.

La musique de Mountain of Youth est JOY de Pharrell Williams.