Goodvertising : jusqu’où les marques peuvent-elles aller ?

La 4e saison de notre émission Les enjeux - la Réclame est lancée !

Il est aujourd’hui attendu que les marques s’engagent. 79 % des Français y seraient favorables d’après l’Observatoire du Goodvertising 2021.

Ainsi, le goodvertising – fusion de « good » et d’advertising – doit-il s’imposer chez toutes les marques ? Cette discipline est désormais de plus en plus scrutée, décriée et surtout jugée à l’aune de son efficacité.

Mais est-ce réellement le rôle des marques que de s’engager ? Et de le proclamer dans leur communication ?

Réponses dans ce premier épisode de la 4e saison des enjeux – la Réclame en partenariat avec Sup de Pub et Updated ! Avec 2 invités de choix :

– Fanny Camus-Tournier, Chief Strategy Officer, Ogilvy Paris ;

– Vincent Touboul Flachaire, fondateur de Goodeed, et membre du Mouvement de la publicité raisonnable.