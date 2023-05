Confus, Burger King se demande si la viande végétale est un légume

Épisode 3 de Confusing Times.

Est-ce nos interrogations ou nos réponses que nous nous donnons qui nous font grandir ? L’innocence et la naïveté de l’enfance sont-elles nos plus grandes pertes ? Deux ans après leur campagne satirique sur la période confuse de la pandémie, Burger King et l’agence DAVID Madrid font enfin leur grand retour.

La marque de fast-food en a conscience, les enfants sont souvent source de curiosité infinie, et cette curiosité peut susciter à la fois humour et réflexion, souvent là où on ne l’attend pas. Après tout, « La viande végétale est-elle un légume ? » se pose naturellement lorsque l’on découvre, à un âge haut comme trois whoppers, le menu végétarien proposé par l’enseigne, pourtant bien connue pour sa sélection de plats carnés.

Ce nouvel épisode, intitulé « A Little More Confusing », est le troisième volet d’une série d’interrogations satiriques qui a débuté avec Confusing Times en 2021 puis Even More Confusing Times en 2022. L’objectif derrière cette campagne est de promouvoir la transparence de Burger King en matière de qualité alimentaire, tout en restant fidèle à son style décalé qui lui va si bien. En utilisant les questions des enfants comme point d’entrée, Burger King souhaite ainsi souligner son engagement à répondre de manière honnête et directe aux préoccupations des consommateurs, même les plus petits.