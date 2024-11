Musique de la pub Burker King x KFC 2024

Why can’t we be friends ?

Pour la première fois, Burger King et KFC unissent leurs forces avec le lancement du BFF burger (Best Friends Forever). Ce burger unique se décline en deux versions, à l’image des signatures culinaires des deux enseignes : viande grillée à la flamme pour Burger King et poulet croustillant pour KFC. Une collaboration inattendue qui risque de marquer les esprits autant que les papilles.

La musique de la pub la collab’ du siècle 2024 de Burker King et KFC est une reprise de Why Can’t We Be Friends? » de War.

